אריאל שרפר על קו אדום בפרטיות: החדירה ל"קישקעס" של המפורסמים ולמה עמית סגל התפרץ על השכן שלו | אלחנן טוויג על AI שירד מהפסים והפסיקה ההלכתית ההזויה ששלחה אנשים לנסוע בשבת | השיא המטורף ב-100 מטר שנשבר בבייג'ינג והסרטון שמשגע את הרשת | וגם לפנצ'און עם יוסי חיים מימון (דבר השבוע)
הרב יצחק בלומנטל מזועזע: השידור החי מבית-החולים מרגעי הסתלקותו של הגרמ"י לפקוביץ´, היה מציצנות לשמה. האם אין גבול לציניות של התקשורת? ● "אלו הם דברינו. אנחנו נשמע כעת בשידור חוזר רק כדי להתעורר ולהכנס שוב לדקות המרטיטות הללו, את קריאת שמע שנאמרה בסמוך למיטתו.. שמענו את הדברים בשידור חי בשעה הקודמת שמענו"