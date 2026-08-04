בעוד המתיחות האזורית מגיעה לשיא ומאיימת להבעיר את המזרח התיכון כולו, מתברר כיצד בחרו קהיר ועמאן לנקוט בצעד מנוגד לציפיות, סירבו להצטרף לעימות הישיר מול טהראן, והעדיפו לשמור בקנאות על יציבות שלטונן ועל אינטרסים כלכליים קיומיים (בעולם)
אחרי המתקפה האיראנית הלילה לעבר בסיס אמריקני בירדן והתקיפה הערב במצרים, הנשיא טראמפ שב הערב לאיים על איראן: "הם יודעים שאנחנו הולכים לתקוף היום, זה תורנו. נכה בהם חזק - הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה" (בעולם)
בלב קהיר הסואנת מסתתרת עיר שכולה עשויה מהפסולת של 23 מיליון איש, מקום שבו ריח הריקבון לא מותיר מקום לספק | בעוד העולם נאבק בזיהום הפלסטיק, קהילה אחת הפכה את מה שאנחנו זורקים לכלכלה משגשגת שמאכילה אלפי משפחות (חדשות בעולם)
כמעט שישה עשורים לאחר התקיפה הישראלית על ספינת הביון האמריקאית, פרשת ה-USS Liberty חוזרת לטלטל את וושינגטון בדרישה לחשיפת מסמכים מסווגים | חבר קונגרס רפובליקני מאשים את ישראל ב"רצח מכוון" ומעורר סערה פוליטית חסרת תקדים שמציפה מחדש את פצעי העבר (חדשות בעולם)
בתאריך ג' בסיון, החל משנת תשס"ו, אלפים עולים לקברו של רבינו עובדיה מברטנורא בנחל קידרון, מדליקים נרות, מתפללים ומבקשים ישועות - אבל מעטים יודעים שגם התאריך וגם הקבר שנויים במחלוקת | ישראל שפירא חוזר אל האגרות המיוחדות שכתב (היסטוריה)
הנגיד רבי נתן הכהן שולאל נולד באלג'יריה, עלה לארץ ישראל, שימש כראש ישיבה בירושלים, ומשם עשה את דרכו למצרים, שם מונה לנגיד יהודי כל האימפריה הממלוכית, ולראש המטבעה הממלוכית | ישראל שפירא עם סיפורה של הדמות שהפכה לאחת המרתקות בהיסטוריה היהודית (היסטוריה)
בפעם הראשונה בתולדות מזרח אפריקה, שיגרה מצרים מצלמת ניטור אקלימית מתקדמת לחלל בשיתוף קניה ואוגנדה | המערכת, שנבנתה בקהיר ונשאה על רקטת SpaceX, צפויה לספק נתוני זמן אמת על הצפות, בצורות ותנאי חקלאות - צעד היסטורי לאזור הצמא למידע סביבתי מדויק (בעולם)
צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)