מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטים
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו |לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
משה יפרח, סמנכ"ל השמה ומעסיקים ב'לשכת התעסוקה', מסביר בפירוט את כל הזכויות שלכם בימים אלו; הרב מנחם בלומנטל מ'אגף המקוואות' מתאר את השיחה עם הרב וויס; וביתיה מלאך, מנהלת בית הספר 'בנות ירושלים' (קורונה טיים)
בלוד חגגו חנוכת מקווה טהרה חדש שנבנה בשיתוף פעולה של המועצה הדתית בלוד בראשות יו"ר הועדה הממונה הרב עמרם אבגי שחולל מהפכה בשרותי הדת בעיר מאז התמנה לפני כ-6 שנים עם עמותת אורם בראשות הנגיד רבי אייל משיח (בארץ, שיווקי)