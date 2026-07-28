אירוע משעשע ובלתי שגרתי התרחש בסוף השבוע במחנה הקיץ של חסידות סקווירא שבקנדה | ראב"ד הקהילה, לצד חסידים וזקנים רבים, הופיעו בבית הכנסת ביום השבת כשזקנם הלבן נצבע לגוון כחול בולט - וזו הסיבה המפתיעה שהובילה לכך (חסידים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מנגל צריך טבילה? והפתרון למי שנמצא רחוק מהמקווה • צפו (יהדות)
בשורה טובה לאלפי העולים לאומן: לאחר שיפוץ ממושך רווי אתגרים ומניעות, נפתח המקווה המיתולוגי והיחיד הסמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב | כפי שהבטיח הרב ישראל מאיר גבאי, הכניסה למקווה ללא כל תשלום (חסידים)
איזה חטאים סגולת 104 הפרוטות מתקנת? | שערי הרפואה שנפתחים בקריאת עשרת הדיברות | מצה עם חלב כסגולה נגד עקיצת עקרבים | כל שעה בלילה - כנגד חודש בשנה | סוד הבעל שם טוב לזירוז הגאולה בברכת "אהבת עולם" | המקווה ב"קדרותא דצפרא" שפותח את שער החמישים | הרב יוסף חיים אוהב ציון ב'אולפן כיכר' עם הסודות והסגולות של חג השבועות • צפו (יהדות)
ערב חג השבועות, מזכה הרבים הרב יוסף דלויה, שמחבר את דור המסכים והרחוב אל התורה, בריאיון בלעדי ליוסי עבדו - חושף איך מחברים את "דור הטיקטוק" לתורה? רגע השבירה ששינה את חייו, הנוסחה לריפוי החרדות והדיכאון של צעירי הדור והסוד שהוא מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת לליל מתן תורה | הסודות של הרב שסוחף את הנוער, קורע את המסכות ומנגיש את התורה לדור הצעיר נחשפים בריאיון מיוחד ומרתק • צפו (השם אחד)
התפתחות הקהילה בשכונת 'ווערנאן' שבפאתי שכונת 'ווילאמסבורג': בשבוע שעבר נערך מעמד מרומם של "יציקת הבורות" למקווה הטהרה בבניין בית המדרש החדש "קהל יטב לב" של חסידות סאטמר ההולך ונבנה לשם ולתפארת | האדמו"ר הופיע באתר הבנייה ועקב מקרוב אחר עבודות התשתית והנדסת המקווה, תוך הקפדה יתרה על דקדוקי ההלכה והידורי הטהרה המקובלים בחסידות | במהלך המעמד, יצק האדמו"ר את הבטון ליסודות המקווה ואיחל ברכת הצלחה לראשי הוועד והעסקנים הפועלים להקמת בניין הטהרה לטובת תושבי השכונה (חסידים)
סדרת גניבות במקווה בשיכון חב"ד בלוד: תושבים מדווחים על ארנקים שנעלמו מהכיסים, ואחד התושבים העיד על חשוד שנצפה מחטט בכיסים | אחד הנגנבים זיהה חיוב בכרטיס אשראי שנגנב ממנו והצליח להשיג תמונה של מבצע העסקה | תלונה הועברה למשטרה (חרדים, בארץ)
סגן ראש עיריית ירושלים, יוסי חביליו, התגאה בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות במניעת הקמת מקווה גדול ובית כנסת ענק בשכונת גבעת משואה וכתב "נמשיך להיאבק על שמירת צביון הליברלי של השכונות" – עכשיו הוא מכחיש שמדובר במאבק אידאולוגי | ״אין לי בעיה עם מקוואות, יש לי בעיה עם כפייה תכנונית״ (כיכר FM)
מותו של יוסף אייזנטל ז״ל לא היה רק טרגדיה אנושית, אלא נורת אזהרה לחוזה שבור בין המדינה לחברה החרדית | ד״ר יואב הלר טוען בראיון ל״כיכר FM״: האחריות היא של המדינה, לא פחות משל המנהיגות | וגם: למה סרטוני זוועה ברשת מסוכנים לנפש, ואיך מאבק על מקווה בירושלים הפך לשדה קרב על ״צביון״
ביקור רב רושם ערך הגאון חכם ניסים בן שמעון במקווה הטהרה החדש ברובע ד' באשדוד, שם עמד מקרוב על ההידורים ההלכתיים • יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הציג את מהפכת הכשרות והשבת בעיר • הגר"נ בן שמעון: "שירבו כמותך בישראל" (חרדים)
כינוס דרמטי במושב אורה: האם אגודת ישראל תתנגד לחוק הגיוס? - סיקור נרחב | המצוד אחר עריקים ספרדים נמשך: תלמיד ישיבת כסא רחמים נלכד בביתו | תחת מעטה סודיות: כל הפרטים על העיר החדשה של חסידי בעלזא בארה"ב | אין דברים כאלה: גילויי אמונה של בעלי המאפיות בארה"ב מסעירים את העולם היהודי | השוויצרים יכולים לטלטל: בשורת ענק ליהודי ציריך | בפוניבז' משוכנעים: צמד החשודים בגניבה - מנסים לערער את אמינותו של חשין | היועמ"שית מסתבכת? התיעוד של שרון אפק מדליק את המפה הימנית (מעייריב)
עיריית פתח תקווה חנכה מקווה טהרה חדש לגברים, והנציחה אותו על שמו מנהיג 'בני תורה', ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל | במעמד השתתפה הרבנית דויטש שהודתה בהתרגשות, ראש העיר רמי גרינברג והגאב"ד הגר"מ גרוס שאף ערך סיור הלכתי במקווה | תיעוד (חרדים)