מנהל רשות המים חשף היום במהלך הדיון בוועדה לביקורת המדינה כי "החורף הכי שחון בכ100 שנים אחרונות - מהגשם שירד בריכוז אנחנו לא מספיקים ליהנות" | היו"ר: "ההחלטה לצמצם את ההתפלה מהווה סכנה חמורה לאספקת המים של מדינת ישראל" (חדשות)
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היהודי | ומהות ההבדל בין תפילת הגוי לתפילת היהודי | מאמר שני (יהדות)
הרב יואל שוורץ, מוכיח ממגוון מקורות הלכתיים כי תקרית המשט שיצא מטורקיה לעזה והסעיר את העולם, נרמז בתורה. בשיעור מיוחד שצולם ל"כיכר השבת", מסביר הרב שוורץ כי כבר לפני אלפי שנים, נכתב בתורה על ספינה ובה נשק שתצא מטורקיה, ועל הסערה שאחרי (איצטלה)