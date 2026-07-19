קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבוע שחל בו תשעה באב: רחיצה במים חמים, האם מותר לילדים להתקלח, והאם אשכנזים יכולים להקל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מקלחת בשבת קיץ: האם מותר לרחוץ את כל הגוף במים שהתחממו בדוד שמש, ומה יעשה מי שלא מסוגל להתקלח במים קרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
כשמתחילים לתכנן שיפוץ של חדר האמבטיה, המקלחון הוא אחד הפריטים הראשונים שקופצים לראש. משתמשים בו כל יום, הוא חלק מרכזי בחוויית הבית, ומחירו יכול לנוע בטווח רחב מאוד. הבעיה היא שרוב הרוכשים לא יודעים מה מפריד בין מוצר שיחזיק עשרים שנה לבין מוצר שיתחיל לאכזב אחרי שלוש. אז לפני שמתחילים לחפש, שווה להבין מה לחפש (בית)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת החג והשבת: רחיצה ביום שישי, ואיך אפשר להתקלח במים חמים של בוילר חשמלי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אורחת שעשתה צ'ק-אין במלון בסין לאחר חצות, לא הייתה מרוצה מחדרה שעלה 15 דולר, והיא ביקשה החזר כספי מלא עבור ההזמנה, אך סורבה | בתגובה היא פתחה את המים בכיור ובמקלחת, והציפה את החדר | לאחר מספר שעות, המים גלשו מהחדר אל הקומה התחתונה, והחדר ניזוק קשות | היא נאלצה לשלם כ-4,200 דולר כדי לפצות את המלון על הנזק (מעניין)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: הלכות יום טוב: מקלחת או מקווה ביום טוב לכבוד שבת - האם זו הכנה אסורה או מותר? • צפו (יהדות)