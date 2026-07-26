תיעוד חריג פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראית מהומה אדירה ואלימות בשדה התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי (AICM) | בתיעוד מטרמינל 2 נראית אימות קשה בין הנוסעים ואנשי צוות השדה | על פי הדיווחים, מדובר בקבוצת נוסעים שהורחקה מהטיסה בשל הפרעה לסדר | על פי הודעת הרשות השופטת, כלל המעורבים בתקרית שבתיעוד נעצרו והובאו לחקירה | כך זה היה נראה (תעופה)
ברגעי השיא של חגיגות שנת הארבעים לכולל הגדול ביותר באמריקה הלטינית, 'מאור אברהם – כתר תורה' במקסיקו, נערכה מכירה פומבית של ש"ס יחיד מסוגו הנושא את חתימותיהם של גדולי ישראל, מהגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש ועד לראשל"צים • מי הנדיב ששילם סכום דמיוני, ואיזה קבלה קיבלו על עצמם 140 האברכים? • כל הפרטים מהדינר המפואר ותיעוד מהכספת השקופה (חרדים)
איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
כוחות קומנדו מקסיקניים לכדו את אודיאס פלורס, המכונה "אל ח'רדינרו", במבצע חשאי ומתוח שבוצע בתיאום עם המודיעין האמריקאי | המעצר של המועמד המוביל להנהגת קרטל חליסקו (CJNG) מהווה מכה אנושה לארגון הפשע החזק בעולם (חדשות בעולם)
לאחר מותו של "אל מנצ'ו", ראש קרטל ה-CJNG, מקסיקו נשטפה בגל אלימות חסר תקדים של חסימות דרכים ואוטובוסים בוערים | בתוך התופת הזו, נהג אוטובוס אמיץ סירב להיכנע לחמושים שניסו לחטוף ולהצית את רכבו העמוס, ובצעקה אחת – "תחזיקו חזק!" – הצליח למלט את נוסעיו (חדשות בעולם)
חיסולו של נמסיו אוסגוארה סרוונטס, הידוע כ"אל מנצ'ו", הצית גל אלימות חסר תקדים שכלל מאות מחסומים ורחובות בוערים ב-20 מדינות ברחבי מקסיקו | זוהי הצצה אל עולמו של האיש שבנה אימפריית פשע אימתנית עם נשק צבאי מתקדם והפך למבוקש ביותר בעולם, לצד הבגידה הגדולה של אשתו שסמה קץ לחייו | הוא הותיר אחריו מדינה שלמה בלהבות (חדשות בעולם)
מקסיקו בוערת אחרי חיסול מנהיג הקרטל המבוקש ביותר במדינה | בתיעוד ברשתות החברתיות נראו חברי הקרטל מבריחים את עובדי התחנה באמצעות תתי מקלע, לאחר מכן שפכו דלק על הרצפה והבעירו את התחנה | צפו בתיעוד (בעולם)
צבא מקסיקו חיסל את ראש ארגון הפשע "חליסקו - הדור החדש" נמסיו "מנצ'ו" אוסגרה | אנשי הקרטל הגיבו לחיסול בזעם והציתו כלי רכב ואוטובוסים ברחבי העיר פוארטו ולארטה | בין היעדים שהותקפו גם נמל התעופה הבינלאומי בגוואדלחרה, מטוסים הונחו שלא לנחות | תיעודים מהמדינה (בעולם)
מכה אנושה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ: מקסיקו הודיעה על דחיית ההזמנה למועצת עזה בשל אי-שיתוף "מדינת פלסטין". במקביל, הוותיקן מטיל פצצה ומסרב להשתתף במועצה מחשש לניסיון אמריקני לעקוף את האו"ם וליצור מסלול עוקף ללגיטימיות הבינלאומית (בעולם)
מבצע ביולוגי חסר תקדים בשמי ארה"ב: מיליוני חרקים מהונדסים הומטרו מהאוויר כדי לעצור טפיל אכזרי שטורף בעלי חיים בעודם בחיים | בעזרת טכנולוגיה חדישה של זבובים עקרים הזוהרים בחושך, המדענים מנסים להכריע את המלחמה המסתורית שמתחוללת בגבול מקסיקו (מעניין)
מטוס Beechcraft 350 King Air (XC-LQV) ביצע נחיתת גחון בנמל התעופה ריינוסה גנרל לוסיו בלנקו (REX) שבמקסיקו | במהלך הגישה לנחיתה, ביום רביעי האחרון, כן הנסע לא נפרס כראוי, מה שאילץ את הצוות לבצע תמרון חירום ולנחות ללא הגלגלים | כוחות החירום נערכו בצידי המסלול | לנוסעים והצוות - שלום | כך נראו רגעי הנחיתה הדרמטיים | צפו (תעופה)