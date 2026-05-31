ראש תחום חדשנות בחטיבת הדאטה והבינה המלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי מזהיר מפני הרחבת פערים בראיון לפרויקט 'כיכר השבת' על בינה מלאכותית • הוא מספר מה הוא למד ממתמטיקאי סיני על "תרבות המחלוקות לשם שמיים" שהפכה את ישראל למוצלחת | האזינו (טכנולוגיה)
שיחה מרתקת עם בכיר באקדמיה על לימודי תואר לחרדים | מה הוביל להקמת המסלולים החרדיים, איך מגשרים על הפערים ועם מה המוסדות עצמן צריכים להתמודד? | וגם, למה התוכניות החרדיות מצליחות יותר משאר התוכניות למגזרים אחרים ולמה דווקא בנות הזקונים הן שמובילות את השינוי בחברה החרדית? • הנוסע המתמיד, הפרק השלישי (חרדים)
לא ראיתי סרטים באופן עקרוני, חינוכי ודתי עד לשלב יחסית מאוחר בחייה של נערה מתבגרת. ויום אחד דפקתי בדלת בית הספר 'מעלה' ובאתי ללמוד קולנוע. השאלה האינטואיטיבית אותה אני נשאלת, איך הגעתי לזה? פשוט בחרתי (קולנוע יהודי)
הטכנולוגיה המתפתחת משפיעה על תחומי עיסוק רבים ויוצרת מעגלי אבטלה חדשים. לפני שמחליטים מה ללמוד כדאי לחשוב על עתיד המקצוע, על השכר ועל כל מה שנלווה אליו. המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מציעה לימודי הנדסה המותאמים לאורח החיים החרדי ומימון שכר לימוד (מקצוענים)
יצא לכן לשמוע פעם על המקצוע: "יועצת יופי"? מסתבר שהתחום הופך ליותר ויותר פופולארי במגזר החרדי. מספר קורסים עיוניים ומעשיים יוכלו לספק לך רווח כלכלי לא קטן, בשעות עבודה גמישות וגם יופי של מקצוע. אם את חושבת שאת מתאימה, הכתבה הזאת מיועדת בשבילך
איך בוחרים מקצוע, איך בוחרים מקום עבודה? הרבה מאוד פניות הגיעו בעקבות הטור הקודם שעסק במבחני אבחון לקראת בחירת עבודה. מסתבר שהבעיה חוצה מגזרים ועֵדוֹת, והיא מטלטלת אנשים בכל הגילאים. רוצים לדעת על פי מה תבחרו את מקצוע חייכם? תקראו בטור הבא והגידו "כן לסבתא"!