ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
מכירים את הרגע הזה בערב שבת שבו אתם עומדים חסרי אונים עם סיר לוהט ביד מול מקרר מפוצץ שפשוט מסרב להיסגר? לפני שאתם מתייאשים ומניחים אותו על השיש או מנסים את "טטריס הסירים" המסוכן, כדאי שתכירו את הטריק שמשנה את חוקי המשחק. מסתבר שכל מה שהפריד ביניכם לבין מקרר חצי ריק הוא סוד קטן של סידור, שיהפוך את כניסת השבת שלכם להרבה יותר רגועה (מאמע, בית)