רוצים שנה טובה באחריות? קחו 5 שנים! במבצע החג של LG תתחדשו במקרר מקפיא עליון או מקרר 4 דלתות מדגם S/B 728 GR- עם מגוון פונקציות שגורמות לו להיות לראש באיכות ובאמינות, בנוחות ובחיסכון - ותקבלו 5 שנות אחריות בלי תוספת תשלום (צרכנות)
'סמליין', היבואנית הרשמית של חברת 'סמסונג' בישראל, מסכמת את המכירות הגבוהות ערב החגים במגזר החרדי בסיפוק רב, משפחות רבות בחרו במקררים המצוינים של 'סמסונג', וזאת הודות לאיכותם, לקידמה פורצת הדרך, לחדשנות טכנולוגית והעיצוב הפרקטי המאפיינים אותם (צרכנות, שיווקי)
מרוב בישולים לחגים כבר לא מוצאים מקום במקרר. עד היום הפתרון המאולץ היה המקפיא, הבישולים הרבים אומנם רוקנו אותו ויש בו מקום, אך המקפיא יכול לפגום בטעמו ובמרקמו של האוכל המופשר. יש פתרון? (ארגון, שיווקי)
שר האנרגיה עוזי לנדאו הודיע היום על שובו של מבצע המקררים. במסגרת המבצע יסובסדו כ-50 אלף מקררים חדשים, כאשר בשלב הראשון יוחלפו כ-25 אלף מקררים. במסגרת הפרויקט, זכו שישה ספקים זכו במכרז לאספקת המקררים: סמליין, ראפ, ראלקו, ברימאג דיגיטל אייג', אלקטרה ותדיראן (כלכלה)