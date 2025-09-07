פרשת השבוע "ואתחנן" אנו
קוראים על מצוות 'התפילין' | האם יש מקום להקפדת החסידים לא להביט במראה גם לצורך
התפילין? | חידושו של הצרור המור- והאם כבר במצרים העתיקה היו משקפיים? וגם המשקפת
של בעל האור-החיים (יהדות, פרשת-השבוע)
במאמר
הקודם עסקנו במשנת החסידים אודות הסתכלות
במראה לצורך מיקום התפילין |
מה למדו הפוסקים
מסיפור הנזיר מן הדרום?
כיצד נהג הגרי"ש
אלישיב זצ"ל
ומרן הגר"ח?
| ועל אילו מנהגים של
סבתות כדאי לא לזלזל?
מאמר שלישי (יהדות
ואקטואליה)
במאמר
הקודם אודות ההלכה בעניין ההסתכלות במראה
הזכרנו את שורשי האיסור |
האם מותר להסתכל במראה
לצורך סידור התפילין?
| מי כתב על כך דברים
חריפים ומי צידד להתיר וגם מי רוצה להיות הדיוט? | מאמר שני
(יהדות,
ופרשת השובע)
בפרשת
השבוע נשא – מזוכר כלי הכיור בו התקדשו
הכהנים טרם נגשו לשרת בקודש |
על נדבת נשות ישראל
והמראות שציפו את הכיור |
האם מותר לגבר להסתכל
במראה מבלי לעבור על איסור ‘לא ילבש’?
מה דעת השולחן ערוך על
כך? ומי מגדולי ישראל לא
הניח להציב מראה בתוך ביתו?
| מאמר ראשון בסדרה
(יהדות,
פרת השבוע)
המראה היא פריט שנמצא בכל בית, אך לא במקום הנכון, מסתבר. מחקר מאוניברסיטת קורנל שהתפרסם לאחרונה עלה על ממצא מרתק: לאכול בחדר שתלויה בו מראה, ולאו דווקא לשבת מולה, יכול לעזור להפחית במשקל. כך זה עובד (מחקרים, בריאות)