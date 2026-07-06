אחר שנקבע כי אינו כשיר דינית לעמידה לדין בגין העבירות הביטחוניות החמורות שביצע, שמואלביץ' פונה לבג"ץ. פרקליטיו, מבקשים ארכה דחופה להגשת נימוקי הערעור: "זקוקים לסיווג ביטחוני מיוחד כדי לעיין בחומרי החקירה החסויים בתיק" (משפטי)
עיתונאי אמריקני שהתגורר בסין במשך למעלה מעשור הודה בבית משפט בארה"ב כי פעל כסוכן זר לא רשום עבור בייג'ינג. במסגרת פעילותו, ניסה לגייס אדם שחיפש תעסוקה בממשל טראמפ במטרה להשיג מידע מסווג שיועבר ישירות לנשיא שי ג'ינפינג (בעולם)
דרמה דיפלומטית בברלין: שר החוץ הגרמני הכריז על הנספח הרוסי כ"אישיות בלתי רצויה" וגירש אותו מהמדינה. החשיפה ב"דר שפיגל" קושרת את הדיפלומט לרשת ריגול מסועפת שחדרה עמוק לצבא הגרמני וגנבה סודות על הסיוע לאוקראינה. מוסקבה: "פרובוקציה מגוחכת" (בעולם)
עם סיום מלחמת העולם השנייה, נאצים במדים עמדו בפני דילמה קיומית: להילחם עד הכדור האחרון או להצטרף לאויב | חייל אס-אס אחד עשה את הבלתי יאומן, ובחר להתחבר ליהודים הנלחמים על מולדתם, תחת זהות בדויה ובסיפור כיסוי מסעיר הוא חדר לצה"ל רק כדי לבגוד בו שוב ושוב (מגזין כיכר)
שירותי הביון הטורקיים טוענים כי אזרח מקומי, שהציג עצמו כבלש פרטי, פעל בשליחות המוסד ועקב אחרי פעיל פלסטיני באיסטנבול תמורת תשלום בקריפטו | בחקירה נטען כי נחשפה רשת רחבה יותר של סוכנים זרים במדינה (חדשות)
חמאס הודיע כי הוציא להורג אדם בטענה שסייע לכוחות ישראליים. הארגון חשף את זהותו של האיש, וטען כי היה מעורב באימון פעילים לביצוע משימות עבור ישראל, במסגרת קבוצה הפועלת ברפיח ומסייעת בלחימה נגד חמאס | בהודעה הארגון שלח מסר מאיים לתושבים, כי כל מי שישתף פעולה עם ישראל יירצח (בארץ)
מעצרו של מוחמד האדי סלאח, פעיל חיזבאללה וזמר פופולארי בלבנון בחשד לריגול לטובת ישראל, ממשיך להסעיר את המדינה | בימים האחרונים העמידו פעילי חיזבאללה גרדום תלייה בפרברי שכונת הדאחייה בקריאה לחיסול כל הבוגדים בלבנון | להצבת העמוד נלווה קמפיין רשת נרחב הקרא לנקמה וגביית מחיר מכל המשתפי פעולה עם האויב הציוני (העולם הערבי)
לבנון סוערת בימים האחרונים לאחר פרסום דבר מעצרו של מוחמד האדי סאלח, זמר פופולארי בלבנון, ופעיל חיזבאללה הנחשב כמקורב לבכירי הארגון, בחשד שריגל עבור המוסד הישראלי אחרי פעילי ובכירי ארגון הטרור | על פי חלק מהדיווחים סאלח אחראי לחיסולו של רב המרצחים נסראללה שר"י (העולם הערבי)
סערה פרצה בלבנון בימים האחרונים נגד כוחות האו"ם בלבנון (יוניפי"ל) לאחר שזו דורשת ממערכת המשפט במדינה לשחרר אדם שנחשד בריגול למען ישראל, בטענה שהנעצר הוא עובד הסוכנות ונהנה מחסינות | בלבנון מדווחים כי החשוד סייע לישראל ביצירת מפות מפורטות ומקומי אתרים שונים בדרום לבנון (העולם הערבי)
ביממה האחרונה פרצה סערה בלבנון לאחר שהתפרסם כי אחיו של אחד מפעילי חיזבאללה שאף נהרג בקרבות מול ישראל, התגלה כמרגל ישראלי שעקב אחר בכירי ארגון הטרור | משפחתו מיהרה להבהיר כי ניתקה עמו את הקשר לפני שנים רבות ואין לה אחריות כלפיו (העולם הערבי)
בחקירה משותפת של המשטרה ושב״כ, נתפס ישראלי נוסף, תושב פתח תקווה, שביצע משימות ריגול בשליחות גורמים זרים ברחבי ישראל | החשוד צילם מתקן תשתית של מדינת ישראל במרכז הארץ, צילם את ביתו של חבר הכנסת בני גנץ, העביר פרטי מידע של אזרח ישראלי אותו מכיר לטובת בחינת גיוסו לפעילות ועוד (חדשות)