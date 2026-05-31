המונים נהרו השבוע בלייקווד לשמחת נישואי החתן נכדו של האדמו"ר מניקלשבורג, בן לבנו הרב אברהם יואל יונגרייז, עב"ג הכלה מגזע קודש לבית סטרעטין | מחזה מעניין לכד את עיני המשתתפים בשמחה, כאשר האדמו"ר, המוכר מאוד בגישתו המקרבת, האוהבת והלבבית לכל יהודי באשר הוא, נצפה פושט את בגדי האדמו"רות שלו באמצע החתונה ומלבישם על נכדו הקטן (חסידים)
סרטוני רץ ברשת מתוך 'דבר ראשון' | תיעוד מתוק מדבש של אמונה תמימה של ילד | הזמר, הרב עמיחי סובר בקטע מיוחד עם המשפחה | סוכן המוסד נחשף בגיל 95 יש לו מסר חד משמעי | המיתוסים המטופשים שיעשו אתכם חולים | למה עדיף לאכול שוקולד מלאכול תמר (דבר ראשון)
סיפור - לכאורה שולי - על הכנסת ספר תורה בבית כנסת שכונתי במודיעין עילית מוביל למסקנה מפעימה ומרגשת | את כל המחלוקות, העימותים וחילוקי הדעות שמים בצד ברגע אחד מרגש בו ספר תורה מוכנס להיכל | כך שמחו יחד כל עם ישראל (מרגש)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
בעקבות חשש רפואי, החליטה אישה מהר נוף לפתוח תיווך שיחבר בין מאבדים למוצאים | הגמ"ח שהתחיל עם דף ועט הפך לפרויקט ארצי עם מאות אלפי פריטים כל שנה | תפילין, תכשיטים, מצלמות, חליפות, מוצרים יקרים וגם זוטות - הכל מתנקז למערכת אחת | איך פונים ומה אתם חייבים לעשות למקרה שתאבדו את התפילין שלכם (דבר ראשון)
פרוייקטור מירון בריאיון ענייני על התנאים המורכבים במיוחד השנה | המזרחן אדי כהן בסקירה על מסע טראמפ ועל מאחורי הקלעים בעולם הערבי | הסיכוי שגל צונאמי יגיע לחופי ישראל | הצוללן שהציק לדג | האזעקות שלא מלחיצות אף אחד ומוסכים נוספים שמחביאים לנו שבבים ברכב (דבר ראשון)
בטקס חילופי רמטכ"לים תפס צלם כיכר השבת חיים גולדברג רגע ברחבת הכותל המערבי שריגש רבים בארץ ובעולם • איך בכירים לשעבר בצבא הגיבו? ואיך במקומות אחרים? והאם חיים גולדברג ציפה לכמות כזו של תגובות? (מעניין)