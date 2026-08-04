הסתיימו המשפטים של המעורבים באירוע המרד בגדוד צבר של גבעתי, מבסיס שדה תימן | שלושה חיילים שהובילו את המרד נשפטו ל-30 ימי מאסר והודחו מלחימה | חייל רביעי שהיה בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר והודח מלחימה | בסך הכל 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסרים והודחו מלחימה (צבא וביטחון)
התביעה דורשת להטיל עונש מוות על נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול, בעקבות החלטתו להטיל משטר צבאי לזמן קצר בדצמבר 2024 | הצו של יון, שהיה הראשון מסוגו בדרום קוריאה זה יותר מ־40 שנה, הביא להצבת חיילים חמושים ברחובות סיאול, להקפת בניין האספה הלאומית ולכניסה למשרדי הבחירות (בעולם)
כשהוא רעול פנים, צילם עצמו לוחם מילואים, לכאורה בתוך שטח רצועת עזה, כשהוא קורא למרד בשר הביטחון גלנט וברמטכ"ל הלוי, ומבהיר כי הלוחמים יקשיבו רק לנתניהו | בדבריו, שהודהדו בין היתר על ידי בנו של ראש הממשלה, יוצא הלוחם נגד הכוונה להעניק את המפתחות בעזה לרשות הפלסטינית (מלחמה)
מנהיג קבוצת וגנר, יבגני פריגוז'ין, הודיע על נסיגה | בקרמלין דיווחו כי הוא צפוי לעבור לבלארוס ובמסגרת ההבנות לא ייגזר עליו עונש מוות | פחות מ-24 שעות מאז הוכרז המרד, נראה כי ולדמיר פוטין הצליח להתגבר על האירוע החריג והדרמטי • כל הפרטים (אקטואליה)
מנהיג קבוצת וגנר, יבגני פריגוז'ין, הכריז על מרד נגד צבא רוסיה ושר ההגנה | לטענתו, צבא רוסיה הפציץ את כוחותיו שלחמו באוקראינה | התביעה פתחה בחקירה נגד מי שהיה עד לאחרונה אחד הגיבורים של פוטין | המורדים הצליחו להשתלט על עיר בדרום רוסיה (עולם)
מרד ראש הערים? במכתב ששלחו היום 170 ראשי ערים - כולל כאלו שנבחרו רק בזכות תמיכת הציבור החרדי, הם הודיע, כי הם לא מתכוונים לממן את הגנים החרדיים; "לא נסכים לפגיעה בסמכויות שלנו, ולא להעדפת אוכלוסייה אחת על פני אחרת", כתבו | ראש עיריית לוד הגיב: "הוציאו דברים מהקשרם" (חדשות חרדים)
אנחנו שינקנו את מסורת חז"ל "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" עלולים להימצא במבוכה: כיצד יש לנהוג מול אויב תוקפני? האם בגישת רבן יוחנן בן זכאי, להציל את מה שאפשר? או בגישתם הלוחמנית-לאומנית של קנאי ירושלים? • אלי דן בטור לרגל תשעה באב (היסטוריה)