"אני לא משמש חזן, אין לי עדין אומץ" אומר מי שלא חושש מהופעות בפני קהל • "לקחת את הציבור על הכתפיים זה חתיכת פרויקט" • איך מחברים את הלחן של פריד אל אטראש לקדיש • איך בוחרים את המודוס ואיך זה משפיע על כל התפילה • הפיוט לו הוא מחכה כל השנה ומה גורם לו לבכות (עבודה שבלב)
סגירת מעגל: איש התקשורת החרדי מיכאל שמש, המשמש ככתב הפוליטי של 'כאן 11', חזר לשורשים המשפחתיים שלו בטנג'יר במרוקו והתרגש: "סבא שלי 'רבי ג'ודי' נקבר לפני 80 שנה בארסילה שבמרוקו הספרדית. אבל כשעמדתי על קברו הרגשתי תחושה של פעם אחת בחיים" • צפו בקטע מתוך 'חדשות הערב ב'כאן 11' (ברנז'ה)