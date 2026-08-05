עיתונאים בלגים שניסו ככל הנראה לייצר אווירת רחמים סביב המהגרים הבלתי חוקיים שפרצו לסאוטה בספרד, נתפסו על חם בשעה שניסו לביים סצנה סביב ילד מרוקאי | אלא שמצלמה שתיעדה הכל מהצד, קלטה את התרמית - והסרטון התפוצץ ברשתות (בעולם)
מספר ההרוגים בקרב מהגרים שניסו לחצות את הגבול לספרד ממשיך לעלות, כאשר גופות נוספות נמצאו בימים האחרונים | לפי הדיווחים במדינה, לא פחות מ-72 בני אדם נהרגו כאשר ניסו לחצות את הגבול, חלק בטביעה בים התיכון ואחרים כאשר נמחצו למוות על שובר הגלים (בעולם)
מאות מהגרים ממרוקו ומאלג'יריה פרצו היום את גדר הגבול של המובלעת הספרדית סאוטה ונכנסו לשטח האירופי ללא כל פיקוח | האירוע התרחש לאחר עומס כבד שנוצר באזור בימים האחרונים, אשר הוביל לקריסת מערכי האבטחה המקומיים | בתיעוד נראים השוטרים עומדים במקום, חסרי יכולת או רצון למנוע את הכיבוש (חדשות)
אוהדי קבוצת הכדורגל של נבחרת מרוקו יצאו למהומות בלונדון ובהאג אחרי ההפסד לנבחרת צרפת במונדיאל | במהלך העימותים האלימים עם כוחות המשטרה המקומיים, קראו המוסלמים הכובשים את ערי אירופה קריאות מחרידות של עידוד ארגוני הטרור ולהשמדת העם היהודי כפי שהיה בתקופת השואה האיומה (בעולם)
השליח המיוחד, ג'ארד קושנר, חושף את האסטרטגיה הכלכלית שתשנה את פני המזרח התיכון | בשיחה פתוחה הוא מפרט כיצד הון אמריקאי ושותפויות יהודיות-מוסלמיות הופכים את השלום לאופציה המשתלמת ביותר באזור (חדשות בעולם)
הרב בניהו קקון (ארגון 'עם קדוש') והאסטרטג אבי וידרמן בעימות חזיתי שמצית מחדש את פצעי "כור ההיתוך" | מה שהתחיל בשאלה על רילוקיישן לבודפשט הפך לדו-קרב טעון על זיכרון הסבתא שהגיעה ממרוקו ועל המאבק שבין מצוות יישוב הארץ לבין הנרטיב הציוני-חילוני | האם אנחנו כאן בזכות המדינה או למרות מה שעשתה לנו? | צפו בעימות (כיפות שחורות)
פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב הודיע כי שני חיילים שהשתתפו במבצע 'אריה אפריקני' מוכרזים כנעדרים |מדובר במבצע בו נוטלים חלק כ-5,000 חיילים מכל העולם, כאמור, שני חיילים אמריקנים ככל הנראה נספו בתרגילים (בעולם)
צבא ארצות הברית והמדינות השותפות השיקו את "אפריקן ליון 26", התרגיל הצבאי הגדול באזור. התמרון כולל אלפי לוחמים ובוחן טכנולוגיות הגנה חדישות ומערכות בינה מלאכותית אל מול איומים רב-זירתיים במרחבי הסייבר והחלל | מסר הרתעה לארגוני הטרור ביבשת (בעולם)
במשדר המימונה המיוחד של "כיכר השבת" נחשף עולם שלם של אמונה וזהות סביב המופלטה • נכדת הבאבא סאלי על הבית ללא החמץ, ג'סיקה כהן על השביעי באוקטובר במרוקו והשיבה לירושלים, והסיפור המדהים על הבאבא סאלי • וגם: המתכון המנצח למופלטה | צפו (מימונה)
מהות המימונה, סיפורים שלא שמעתם ממרקש, 6 מנהגי השולחן, סוד המופלטה, הסיפור המלא של הבבא סאלי זיע"א על הפרימוס, סגולות לפרנסה ואזהרת הרבנים - "כיכר השבת" במשדר המימונה המרכזי בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות הגאון רבי אליהו אברג'ל, הגאון רבי משה בן אבו, הגאון רבי אליהו אילוז, המקובל הרב אורי חנניה אלנקוה והרב מרדכי ביטון • צפו במשדר המלא (מימונה)
אחד המאכלים האהובים ביותר בעולם הדגים הוא החריימה - הדג הצפון אפריקאי המסורתי | השף חיים ויטאל כהן צדק מלמד איך להכין את הבסיס הסודי של הדג הטריפולאי - פלפל צ’ומה, ואת הרוטב העשיר שממנו נולד אחד המאכלים האהובים במטבח הצפון אפריקאי (אוכל ומתכונים)
בפרק השלישי של תוכנית האקטואליה "אח'באר כיכר", אירחו המנחים משה אריה וחיים שגב, את הפעיל המרוקאי אוסטאז עאדל לשיחה מרתקת על הקשר העמוק בין מרוקו ליהודים ● וגם: מדוע מצרים מגרשת אזרחים סורים, ואיזו פליטת פה מביכה פלט ראש ארגון הטרור חמאס? (אח'באר כיכר VOD)
צפת של מרוקו: בעוד המונים נהרו שבוע שעבר לממרוקו לרגל חתונת הענק לבת אחד מנגידי ארה"ב, היו מי שניצלו את המסע כדי לפקוד את קברי המקובלים הנסתרים בעיירה אקא • הצצה מרטיטה למקום מנוחתם של צדיקים שחיו בפרישות ובדבקות, וכיום ציוניהם זועקים מתוך שיממון העזובה | צפו בתיעוד (חרדים)