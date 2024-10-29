לאורך כשני עשורים שומר בנק מרכנתיל על מעמדו כ'בנק הבית' של העמותות, המוסדות והקהילות. בשנים האחרונות הבנק ממשיך להוביל את הצמיחה בתחום ופועל כדי להעמיק את הקשר עם הקהילות השונות. במסגרת זו, בוצעו מהלכים פורצי דרך, דוגמת הקמת מינהלת הפלח החרדי בבנק. עם הקמת המינהלת הייעודית והתרחבות הפעילות, בנק מרכנתיל מעמיק את השירות למגזר השלישי ומציע מעטפת פיננסית מותאמת אישית ושורת הטבות ייחודיות לפותחי חשבון עד ערב חג הסוכות תשפ"ז (כלכלה)
תקופות של צריכה מוגברת מאופיינות במבצעי צרכנות, שוברי מתנה ומועדוני הטבות בעיקר לרשתות הגדולות. העסקים הקטנים, שמתמודדים בימים אלה עם אתגרים נוספים של מורכבות התקופה, מוצאים עצמם לעיתים מאחור. לכן, בנק מרכנתיל פועל כדי לתת הזדמנות לאותם עסקים קטנים להתחרות על שוק הצריכה באמצעות מתחם "מרכנתיל נותנים מהלב" (כלכלה)
בנק מרכנתיל מודיע על הקמת מינהלת ייעודית המתמקצעת בשירות לפלח החרדי, כחלק מהעמקת פעילותו בקרב הקהילה והרחבת השירותים המותאמים לצרכיה. לצד הקמת המינהלת מודיע הבנק על שורת מינויים וקידומים של גורמי מפתח אשר להם היכרות עמוקה עם הציבור החרדי ומוסדותיו (כלכלה)
בנק מרכנתיל יוצא במהלך ייחודי לבעלי עסקים קטנים ומעניק להם הטבה המיועדת להקל על הנטל התזרימי של תשלומי המע"מ, זאת באמצעות מענק שיועבר אוטומטית לחשבונם בכל רבעון, בסכום שיכול להגיע עד 2,000 ש"ח בשנה ללקוח [בהתאם למפורט באתר הבנק]. מנכ"ל הבנק, ברק נרדי: "כבנק הבית של העסקים הקטנים, אנחנו מחפשים יום-יום דרכים יצירתיות להקל על ההתנהלות השוטפת שלהם ולאפשר צמיחה אמיתית".
המהלך החדש של הבנק צפוי לחסוך למשקי הבית, מחזיקי הכרטיס החדש, עד 1,500 ש"ח בשנה על קניות המזון והכרטיס יינתן ללא דמי כרטיס חודשיים עד שנת 2027 | בין הרשתות המשתתפות: בר כל, נתיב החסד, קארפור, ויקטורי ורשתות נוספות
צעירים רבים מתחילים את דרכם הכלכלית בגיל מוקדם, השנים הראשונות הן קריטיות בבניית הדרך והידע הפיננסי הנדרש. מרכנתיל, שרואה ערך משמעותי בהיכרות צרכי הקהילה ובשאיפות העתידיות של כל לקוח, מעניק לצעירים את ה’פלוס’ הדרוש לכך.
לקראת חג הסוכות קיימו מנכ"ל בנק מרכנתיל, מר ברק נרדי, יחד עם מנהל מרכז עסקים חרדי בבנק, ר' חיים הולצברג ומנהל השיווק והפיתוח העסקי בבנק, מר שי בוחבוט, ביקור מיוחד ומעמיק בכפר חב"ד. במהלך הביקור סיירו במרכז חב"ד, במפעל לעיטוף אומנותי של ספרי קודש ובפרדס האתרוגים של הכפר. מנכ״ל הבנק: "מחויבים להמשיך ולחזק את הקשר עם הקהילה" (כלכלה)
בנק מרכנתיל מאמץ את מתווה ההקלות של בנק ישראל ומעניק שורת הקלות והטבות מותאמות לצרכי לקוחותיו הפרטיים והעסקיים שנפגעו בעקבות מבצע "עם כלביא" וכן ללקוחות שגויסו למילואים וללקוחות שחזרתם לארץ מתעכבת עקב כך. בנוסף, הבנק מרחיב את ההקלות לקהל לקוחותיו כדי לאפשר להם שקט כלכלי בתקופה מורכבת זו (כלכלה)
על רקע יוקר המחיה וסביבת הריבית הגבוהה, בנק מרכנתיל מציע ללקוחותיו הפרטיים והעסקיים מבחר כלים ייעודיים לסיוע בהקלת הנטל הכלכלי. מנהלת אגף השיווק ודוברת הבנק, גב' מורן חכמה-פלרמן, מפרטת על מהלכי הבנק וההטבות השונות שגובשו לאחרונה שתכליתן להקל על העומס הכלכלי של משקי הבית והעסקים. בנוסף, היא מסבירה כיצד פעילות הבנק וההטבות משפיעות על הציבור החרדי, שלדבריה מהווה את "לב-ליבו של נוטלי המשכנתאות בבנק מרכנתיל". (כלכלה)
בנק מרכנתיל ממשיך לחזק את מעורבותו בקהילה ולתמוך בפרויקטים חברתיים משמעותיים | באירוע הוקרה מיוחד שנערך לאחרונה בבית שמש עבור עשרות חונכי 'פרויקט החונכים' של עמותת 'יד אליעזר', הובלט שיתוף הפעולה הפורה והמתמשך בין הבנק לעמותה | מזה למעלה מ-16 שנים, בנק מרכנתיל תומך במסירות בפרויקט החשוב, המסייע לילדים ובני נוער ומעניק להם ליווי חינוכי וערכי (כלכלה)
ר' חיים הולצברג, עוזר בכיר למנכ"ל ומנהל מרכז עסקים חרדי בבנק מרכנתיל, מתייחס בראיון מיוחד לתוכנית האסטרטגית "מרכנתיל פלוס" שממשיכה לעורר עניין רב ומהווה בשורה משמעותית למגזר החרדי. "חלק מרכזי בתוכן שאנו מציעים לציבור במסגרת תוכנית 'מרכנתיל פלוס', נשען על ידע וניסיון של למעלה משני עשורים בתחומי העמותות והעסקים בציבור החרדי. זה יתרון גדול וייחודי של בנק מרכנתיל". (כלכלה)
השנה האחרונה הייתה מורכבת עבור כמעט כל בית עסק בישראל- כאשר מעל כולם מרחפת עננת חוסר ודאות שמקשה על תכנון הצעדים העתידיים | ברבעון האחרון לשנת 2024 ולאחר חשיבה החליט בנק מרכנתיל להקים את 'קרן התחדשות' – קרן ייחודית, שמעניקה הלוואות לבעלי עסקים בתנאים מועדפים (כלכלה)
שי בוחבוט, מנהל שיווק ופיתוח עסקי בפלח החרדי בבנק מרכנתיל, מתייחס בראיון מיוחד לתוכנית האסטרטגית "מרכנתיל פלוס" שהושקה בתקופה האחרונה ומביאה בשורה חדשה למגזר החרדי. לדבריו: "יש התעניינות רבה בתוכן שאנו מביאים כאשר המטרה היא להנחיל דפוסי התנהגות כלכליים נכונים המתחשבים בצרכי המשפחה" (כלכלה)