הנוכל שהתחזה לבעל מלון המארח מפונים וגזל במרמה מעל 2.7 מיליון ש"ח נשלח לעשור מאחורי סורג ובריח | השופטת דורית סבן נוי תקפה בחריפות: "ניצל ציניות בזמן מלחמה כדי להפיק רווח אישי על גבם של הקורבנות" (פשע ופלילים)
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את חברת הליסינג, בהתאם להודאתה, בשורה ארוכה של עבירות מס, הברחה, זיוף וקבלת דבר במרמה. לפי כתב האישום המתוקן שהוגש במסגרת הסדר טיעון, החברה הציגה מסמכים כוזבים למשרד התחבורה כדי להיכנס לשוק הייבוא המקביל (משפט)
מעצרו של אלעזר ויגדרוביץ', שהוסגר מארה"ב, הוארך לאחר דיון יצרי שכלל האשמות קשות בשיבוש הליכי חקירה. השופט תקף את ההגנה וקבע כי קיים חשד סביר למעורבותו במכירת נכסי קשישות בתל אביב תוך הונאת ענק של מיליוני שקלים | הדרמה המשפטית נמשכת (חוק ומשפט)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)
חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 פתחו בחקירה בחשד למרמה והפרת אמונים במשרד התחבורה | השרה רגב נעדרת מוועידת השלטון המקומי | רגב: "תחקיר מומצא, יש להצטער על החקירה שנפתחה - המשטרה מחפשת מסמכים שלא קיימים" (משטרה)
המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לחבר הכנסת לשעבר אביר קארה כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שוקלת להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות של זיוף בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים (חדשות)