מדיווחים עלה כי פיצוץ עז התרחש בסמוך לקונסוליה הרוסית בעיר מרסיי שבדרום צרפת | הקונסול הרוסי אישר זמן קצר לאחר מכן: הפיצוץ התרחש בתוך המתחם | המשטרה עדכנה: שני בקבוקי תבערה הושלכו על מבנה השגרירות (חדשות, בעולם)
מעמד
יוצא דופן התרחש בשבוע שעבר בבסיס צה"ל ביד מרדכי, הסמוך לרצועת עזה – שנפגע במתקפת
השביעי באוקטובר, כאשר משלחת גדולה שמנתה כארבעים אנשים מנבחרי הקהילות בעיר
במרסיי שבצרפת, הגיעו יחד עם רבם, הגאון רבי ראובן אוחנה, לחנוך בית כנסת חדש
ומפואר עליו הם שילמו במיטב כספם לשיפוצו וכן הכניסו ספר תורה מהודר מאוד, שנתרם
מה'דמי כיס' של ילדי הקהילה | תיעוד וסיקור (חדשות, העולם היהודי)
רבה הראשי של מרסיי, העניק לשליח 'כיכר השבת' ל'ועידת רבני אירופה', ריאיון מיוחד בו הוא הסביר מדוע הממשלה היוצאת הרסה את חיי הדת בצרפת, סיפר על ההוראה המיוחדת של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל אליו חודש לפני שנפטר, והסביר: כך נלמד לחיות עם הערבים | צפו (חרדים, בעולם)
מחזה שלא נראה כמותו שנים בצרפת: מאות בחורי ישיבות מישראל ומצרפת, החליטו לוותר על בין הזמנים ולהמשיך את 'זמן חורף'; רבה של מרסיי וחבר ביה"ד הגדול של 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי ראובן אוחנה אמר: "לרגעים אלה ייחלתי בעשרים שנות כהונתי ברבנות במרסיי" • צפו (ישיבות)
מקווה טהרה מהמהודרים והמפוארים באירופה, נחנך במרסיי שבצרפת • רבה של מרסיי וחבר הועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה, שיזם את הקמת המקווה, אמר: "הביקוש הרב ברחבי מרסיי בכלל ובעקבות הגירת היהודים לרובע הזה הביא את הצורך הדחוף להקמת המקווה" • תיעוד (חרדים)