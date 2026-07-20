צוותי החירום הוזעקו לפני זמן קצר לרחוב קרן קיימת לישראל פינת אבן שפרוט שבשכונת רחביה -שערי חסד בירושלים • מספר נפגעים מטופלים במקום, חשש ללכודים נוספים | למרבה היגון והטרגדיה, אדם אחד חולץ מהמקום - ללא רוח חיים (בארץ)
במקום לשבור את הראש על מקום לסוכה בחג הקרוב הכירו את הפיתוח שמשגע את העולם והופך כל דירה למרחב פתוח בלחיצת כפתור | הסינים שוב מוכיחים שהיצירתיות שלהם לא יודעת גבולות, עם פתרון שעשוי לשנות את הדרך בה אנו חיים ומארחים (חדשות בעולם)
היונים, יצורים חמודים למראה, עד שהן מחליטות שהמרפסת שלכם היא הבית החדש שלהן. ואז, בואו נגיד את זה בעדינות… זה כבר פחות "יונה של שלום" ויותר "יונה של בלגן". לכלוך, ריח לא נעים, ומוזיקת רקע של גרגורים - כל אלה יכולים להפוך את פינת הקפה של הבוקר לזירת קרב - הנה פתרונות שבאמת עובדים (בית)
אלפי חסידי באבוב שהו בצל האדמו"ר מבאבוב לימי החג, באחד מימי חוה"מ התקיים מעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית המדרש הגדול בבורו פארק | תיעוד מרהיב, החל מהטישים, נענועים, הושענא רבה, ושמחת תורה בצל הקודש, וכמובן ה'באגלייטען' במוצאי החג עד לבית האדמו"ר, שם יצא אל מרפסת ביתו והאציל ברכתו לאלפי החסידים (חסידים)
יצירת חלל חיצוני נעים ומזמין קשורה בבחירת הישיבה הנכונה המשלבת נוחות וסגנון. בין אם יש לכם חצר מרווחת או מרפסת נוחה, הכיסא או הספסל המושלם יכולים להפוך את האזורים הללו למקומות מענגים למנוחה ומפגשים משפחתיים- הציצו וקבלו השראה (בית וסטייל, עיצוב חוץ)
המרחב החיצוני שלכם הוא הרחבה של הבית שלכם - מקום שבו אתם יכולים להתחבר לטבע, להירגע אחרי יום ארוך ולארח חברים ובני משפחה. בין אם יש לכם חצר מרווחת, מרפסת נעימה או גינה קטנה, עיצוב מחושב יכול להפוך כל אזור חיצוני למקום מפלט שליו או לחלל התכנסות מזמין (בית וסטייל).