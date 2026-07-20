112,638 מתפקדים יצביעו בפריימריז הדיגיטליים של מפלגת "הדמוקרטים". בעוד צמרת המפלגה נראית מובטחת, מתח שיא נרשם בקרב על המקומות הריאליים, כשדמויות מפתח מהמחאה נגד הממשלה מתמודדות ראש בראש מול וותיקי המפלגה (פוליטי מדיני)
מי שכיהן בעבר כסגן הרמטכ"ל, האלוף במיל. יאיר גולן, נבחר ברוב של יותר מ 95% מהקולות לכהן בתפקיד יו"ר מפלגת העבודה במקומה של חה"כ מרב מיכאלי שפרשה מתפקידה | גולן שכיהן בעבר כחה"כ במרצ קרא להקים מחנה ליברלי מאוחד שיחליף את השלטון (פוליטי)
הכישלון של מרצ והכנסת שתהיה בלי מפלגת השמאל; לא רואה בלפיד אשם אבל בטוח שהוא עשה טעויות קריטיות; הביקורים שלו בבתי המשפחות השכולות והשת"פ עם הח"כים החרדים • ח"כ מוסי רז בריאיון פרידה לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' (פוליטי)