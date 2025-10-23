מרצה בן 60 למתמטיקה בבר אילן הגה תוכנית רצחנית בשם עי"ט שנועדה להביא לרצח מאות ערבים | הוא תכנן לחלק 72 מחבלים יהודים ל-12 חוליות טרור שיבצעו פיגועים המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים | הוא תכנן לגייס סיוע מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל | איש לא נעתר ליוזמה המבהילה והוא אף ניסה לסחוט את משה פייגלין עבור כך | כתב אישום חמור הוגש (חוק ומשפט)
מרצה אקדמית ממכללה בצפון פרסמה פוסט ברשת החברתית שלה, בו היא כתבה דברים נוראיים נגד מדינת ישראל | בחוג הפרופסורים קוראים למועצה להשכלה גבוהה ולשר החינוך "להחיל כללי אתיקה מחייבים באקדמיה, שיבדילו בין חופש מחשבה לחופש השמצה, ויקבעו מנגנון ברור להשעיה של מרצים הפועלים נגד המדינה (חדשות בארץ)
מרצה חרדית לחשבונאות בניו יורק תובעת את המוסד האקדמי קווינס קולג', מוסד ציבורי שפועל כחלק מהאוניברסיטה העירונית של ניו יורק (CUNY), בטענה שפוטרה במסגרת מה שהיא מכנה "מבצע ניקוי הבית מאנשי סגל יהודים" (בעולם)
יום הצגת פרויקטים במסלול לימודי עבודה סוציאלית התקיים השבוע במכללת מבחר והכיל הרצאות מקצועיות על ידי מרצים אורחים וסגל ההוראה הקבוע וכן הוצגו בו פרויקטים שונים בהם עסקו התלמידים והתלמידות לקראת סוף הלימודים (שיווקי)
ח"כ הרב חיים אמסלם הודח אומנם מהוועדות המשמעותיות של סיעת ש"ס, אבל הוא לא נראה מובטל. בתקופה האחרונה, הוא הפך למחוזר באוניברסיטאות. אתמול הוא נשא הרצאה על הליב"ה בפני ראשי האקדמיה בחיפה. "ראשי החרדים, אולי מתוך פחד, לא רוצים לפתוח את הראש", אמר להם (חרדים)