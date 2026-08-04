הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט" - הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט | איך מעשרים בבית? מה מברכים על במה ועל פסק זמן? • צפו (כיכר הסכתים)
שילוב מושלם של ירקות שורש, תבלינים מחממים וטוויסט קטן של כרוב ולימון פרסי יוצר מרק שמתאים בדיוק לימים הקרים | מרק סמיך, ביתי ומנחם, שמפיץ ריח של חום במטבח ומביא לקערה איזון מדויק בין עומק טעמו של החורף לרעננות לימונית מפתיעה (מתכונים)
אֶרֶץ, אַל-תְּכַסִּי דָמם | דמותם של ששת הקדושים שעלו בסערה השמימה כאשר מחבלים בני עוולה רצחו אותם בטירוף של שנאה | וגם על הגיבורים בזירה והסיפורים האישיים | תיעודים כואבים וסיכום שעות קשות שהביא כתבנו ארי כהן לאולפן כיכר השבת (דבר ראשון)
עם בואו של החורף הקריר, אין כמו לקרב את המשפחה סביב שולחן עמוס בניחוחות חמים | מרק כתום קטיפתי, עמוס בוויטמינים ומתובל בעדינות, מקבל ממד חדש ומעושן בזכות נתחי בשר עסיסיים. כל כף היא חיבוק חמים בימים קרים, וההגשה היפהפייה הופכת את הארוחה לחוויה של ממש (אוכל ומתכונים)
מרק השעועית השחורה הזה עמוס בחלבון וירקות וקל מאד להכנה. הוא מושלם לארוחת צהריים או ערב (הבעל והילד אישרו) ולוקחות 30 דקות בלבד ליצור אותו. עם מה מגישים? הנה כמה אופציות לדוגמה: קוביות אבוקדו, פרוסות בצל ירוק, שבבי דוריטוס, שמנת חמוצה, לחם פריך או סלט קצוץ (מתכונים, אוכל)
אם יש לכם ספק (ואנו מניחים שיש לכם) לגבי המרק הזה, כדאי שתדעו שבישול תפוח עם שום ובצל, יוצר מטעמים שקשה לעמוד בפניהם. התפוח מוסיף חומציות נעימה וגוון מופלא למנה הזו. אם תוסיפו עוד חומצה, כמו חומץ, הצבע יהפוך לאדמדם יותר. שלושה מרכיבים פשוטים וצנועים (כרוב סגול, בצל ותפוח) מביאים למרק מרשים ומפואר (מתכונים, אוכל)
פתחנו הבוקר את החלונות והפנמנו שזהו, החורף כבר כאן באופן רשמי והגיעה העת להכין מרק שיפצה על הימים הקצרים והחושך ששורר שם בחוץ ברוב שעות היממה. הנה הגרסה שבחרנו ללכת עליה: מרק שוּמָר וגזר מתקתק, שמכיל בתוכו מרכיבים משובחים שהופכים אותו למיוחד בטעמו וגורם לירקות הסתיו להראות כה אלגנטיים (מתכונים, אוכל)
אתם אוהבים לזניה (איך אפשר שלא?). אתם אוהבים מרקים (לא עוברים את החורף בלי מרקי ירקות בשלל סוגים). אז לארוחת הצהריים היום, למה לא לנסות לערבב את שני המאכלים הללו יחדיו? רק שימו לב, היו נדיבים עם הגבינות. הן יקפיצו לכם את המנה בטירוף (מתכונים, אוכל)
מרק גזר מתובל היטב בארומת תבלינים מחממים ומוקרם בשמנת סמיכה, מה שהופך אותו למושלם לימים קרים. קדימה, זה הזמן להזעיק אורחים ולקצור מחמאות על כישורי הבישול שלכם - הן יעופו עליכם מכל עבר לפני שתספיקו לומר להם "בתיאבון" (מתכונים, אוכל)