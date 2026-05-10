במרתון ראשון מסוגו בבייג'ינג השתתפו מאות רובוטים דמויי אדם - והמהירים שבהם כבר שוברים שיאים אנושיים | האירוע מדגיש את ההתקדמות המהירה של סין בתחום ואת ההשלכות העתידיות על שוק העבודה והטכנולוגיה (טכנולוגיה)
דֶרֶק וולבנק, עיתונאי בכיר ב־Bloomberg, החליט לבדוק עד כמה בינה מלאכותית יכולה להפוך למאמן ריצה אישי | במשך חצי שנה הוא ניהל "דיאלוג אימונים" עם ChatGPT, שהתאים לו תפריטים, לוחות זמנים ותוכניות כושר | השבוע הוא סיים את מרתון פריז - רזה יותר, חזק יותר, ומלא תובנות על הגבול שבין אדם למכונה (טכנולוגיה)
הרשויות באיראן עצרו מארגני מרתון שנערך בדרום המדינה, לאחר שהתפרסמו תמונות של נשים שהשתתפו במירוץ ללא כיסוי ראש | המעצרים בוצעו על רקע ביקורת גוברת מצד שמרנים במדינה, המאשימים את הרשויות בכשל באכיפת החוק המחייב נשים לעטות חיג’אב (בעולם)