התקיפות של חיל האוויר הישראלי באיראן נמשכות בעוצמה היום: דובר צה"ל פרסם תיעודים מהשמדת משגרי טילים בליסטיים והשמדת כלי טיס בלתי מאויישים: חיל האוויר ממשיך לפעול בשמי איראן גם בשעה זו | צפו (חדשות מלחמה)
החל השלב המכריע במיזם הרחפנים הלאומי: ניסויים באספקה רפואית, פיקוח עירוני ושילוח מזון • הניסוי יבחן הפעלה יומיומית, תיאום וניהול באמצעות מערכות בינה מלאכותית • שרות הממשלה: המיזם יקדם את ישראל לחזית החדשנות העולמית בתעופה (בארץ, טכנולוגיה)
באיחוד האמירויות מתחו ביקורת על ישראל, ברקע טענת מובילים של הסיוע ההומניטרי שהגיע מהאמירויות שטענו כי משאיות הסיוע נבזזו עוד בשטח הרצועה אשר בשליטת ישראל | לדבריהם הבזיזה של הסיוע הגיע - לאחר שצה"ל סיפק למשאיות "נתיבים לא בטוחים" לנסיעה (מדיני)