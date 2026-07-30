נהג משאית נהרג כתוצאה מהתנגשות עם רכב פרטי בכביש 4, סמוך למחלף חולות שליד ראשון לציון | המשאית עלתה באש, וצוות מד"א קבע את מותו במקום | צוותי כיבוי שהגיעו לזירה השיגו שליטה על השריפה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע (בארץ)
היא שוקלת מאות טונות, מצוידת במנועי ענק של 2,500 כוחות סוס ולא דומה לשום דבר שראיתם על הכביש הציבורי | ה-EH4000AC-3 של היטאצ'י הגיעה לתצוגה וגרמה אפילו למבקרים המנוסים ביותר להרגיש קטנים במיוחד (חדשות בעולם)
במקביל לשיירות המחאה שנעו ברחבי הארץ ובכבישים הרבים, הוצבה היום (רביעי) בסמוך לכלא 10 משאית המשמשת לתהלוכות והכנסת ספר תורה, כאשר מערכות ההגברה העוצמתיות שעליה השמיעו שירי חיזוק לעצורים השוהים בכלא הסמוך | בנוסף, הוקראו אחד אחד שמות בני הישיבות העצורים בכלא בעוון לימוד תורה | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)
תאונת שרשרת קשה בדרום צרפת הובילה לפציעתם של עשרות בני אדם ולמעצר הנהג הפוגע | תיעוד מדהים שפורסם ברשתות החברתיות מציג את רגע פגיעת המשאית בעשרות כלי רכב | בתאונה היו מעורבים משאיות כבדות, אוטובוסים וכלי רכב פרטיים (מעניין)
טקטיקה ימית ממלחמת העולם הראשונה קמה לתחייה בחזית באוקראינה: דפוסי "זברה" גיאומטריים משמשים כמתקפת סייבר-אופטית, שמטרתה לשבש את אלגוריתמי זיהוי העצמים של רחפנים המונחים על ידי מערכות ראייה ממוחשבת (טכנולוגיה)
סייר מסיירת האופנועים הארצית שהיה בדרכו למשמרת, הבחין בנהג משאית המשתמש בטלפון נייד תוך כדי נסיעה. לאחר שהורה לו לעצור בצד, גילה השוטר כי הנהג מבצע עבירה חמורה בהרבה | צפו בדיאלוג ביניהם - רגע לפני המעצר (בארץ, משפט)
נהג פלסטיני מחברון, שזו הפעם הרביעית בשנתיים האחרונות שהוא נתפס נוהג בזמן פסילת רישיון, נעצר הבוקר על ידי שוטרי התנועה בכביש 60. הנהג נתפס כשהוא נוהג במשאית רעועה ומסוכנת, שהורדה כבר שמונה פעמים מהכביש בשל ליקויי בטיחות חמורים – כולל דלתות שלא ניתן לפתוח מבפנים | צפו (בארץ)
דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה שלפיה צה"ל עלול להתחיל לפעול נגד משאיות אזרחיות, מאחר שחיזבאללה מוביל בהן טילים ובכך מסכן את תושבי ערי החוף והכפרים בלבנון | "צה"ל מזהיר כי כל משאית הנוסעת סמוך לחוף עלולה לסכן את עצמה עקב נוכחות חיזבאללה באזור", אמר אדרעי (צבא)
משאית עפה לגובה של כשלושים מטרים לפני שהתנגשה בבית מגורים בארה"ב | בעל הבית, דייוויד ברודנוק, סיפר לתחנת הטלוויזיה המקומית כי התעורר לקול חבטה עזה וכי הבית רעד | הנהג הואשם בנהיגה פרועה ובסיכון חיי אדם (בעולם)
תושב ירושלים נתפס נוהג על משאית ללא רישיון מתאים. כשהשוטרים תפסו אותו, הוא ניסה להתחזות לקרוב משפחתו ונתפס בשקר | "עשיתי טעות", הוא ניסה להסביר את עצמו, והוזמן לדיון בבית המשפט | צפו ברגעי התפיסה ממצלמת הגוף של השוטר (בארץ, משפט)