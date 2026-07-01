אבל כבד: לאחר תקופה ארוכה של התמודדות גבורה עם מחלה קשה ומייסרת, השיב אמש בחצות הלילה את נשמתו הטהורה ליוצרה הילד היקר אלחנן נהוראי אלמליח ז"ל, תושב שכונת רמה ד' בבית שמש, והוא בן 9 בלבד בפטירתו • רק שעות ספורות לפני פטירתו, הגיע אמן הרגש שמוליק סוכות לבקשתו האחרונה בבית החולים ושר לצד מיטתו בדמעות שליש: "הגרון נחנק, הלב קרוע" (דיין האמת)
ארגון "חיינו" הציג יוזמה מחממת לב: כל ילד קיבל דף ועליו כתב את משאלתו. בימים אלה, פועלים בארגון להגשמת המשאלות. "מעודד ומרגש לראות שנושא המשאלה הפף לשיחת היום במחלקות האנקולוגיות", מספרים בארגון. "כל ילד שואל את חברו מה ביקש לחנוכה". כל הפרטים על פרויקט החסד