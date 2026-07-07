הוא היה סמל הישיבה לשקיעות בלימוד והתמדה שאין שניה לה, ואפילו ראש הישיבה בחר בו להכנת ה"שיעור כללי" | אך דווקא הרצון להרבות בלימוד גרם לו לקריסה נפשית ועזיבת הגמרא | אחרי 16 שנה, במפגש מפתיע בחדר צדדי בשדה התעופה - חזר לו הטעם המתוק של הלימוד | וְהַעֲרֶב נָא (מגזין שבועות)
בזמן שהשווקים הגיבו לכל אמירה מהבית הלבן על מלחמה באיראן, קרן שווייצרית קטנה בחרה להתמקד במציאות בשטח - והכתה את המדדים | במקביל, המשבר עצמו מאיץ את המעבר לאנרגיה ירוקה, אך חוסר הוודאות הגיאופוליטי ממשיך לטלטל את השווקים (בעולם)
המשגיח הנערץ ואיש החינוך שרבים שיחרו לפתחו - נפל לאפילה ממנה התקשה לקום | בריאיון מטלטל וחסר תקדים, חושף הרב יחיאל קסל לראשונה את הדיכאון שהשבית אותו, איך זה קרה, מה מספרים לסביבה ואיך למרות הכל קמים ויוצאים מתוך החושך? | "הטראומה היא כמו קטיעת רגל, אני פשוט לומד ללכת עם פרוטזה" • צפו בריאיון שלא ישאיר אתכם אדישים (מאפילה לאורה)
במסגרת התוכנית 'מאפילה לאורה', מגיש משה מנס ריאיון מרתק ומיוחד עם האיש שהפך מבעל דוכן לאימפריה כלכלית, איש העסקים רמי לוי | האפילה: חדר אחד עם שמונה נפשות ועלבון שחוותה אמו בשוק מחנה יהודה | האורה: ההצלחה העסקית בתחומים רבים | האסטרטגיה הכלכלית שלו, האם נשארים אותו דבר למרות ניסיון העושר, האם מרוויחים ממכירה של "עוף בשקל" והקובה של אמא בערב שבת? • צפו בריאיון (מאפילה לאורה)
ענקית הטכנולוגיה הכריזה על שדרוג משמעותי ל-Google Earth עם מנוע Gemini, הכולל מסגרת "היגיון גיאו-מרחבי" חדשה | מעתה ניתן לנתח אסונות טבע, אוכלוסיות ותשתיות בפשטות ובזמן אמת תוך שילוב נתונים ממודלים מתקדמים, מפות אוכלוסין, תחזיות מזג אוויר וצילומי לוויין | השירות הורחב למנויי Google Earth Professional ו-Google AI Pro, והוא משמש ארגונים בינלאומיים בהתמודדות עם משברים וסיוע הומניטרי, כפי שהודגם במהלך השריפות בקליפורניה (טכנולוגיה)
שני מדדים שהוכיחו עצמם בעבר כמנבאים משברים פיננסיים מאותתים כעת על רמות בועה קיצוניות בשוק ההון האמריקאי | מדד באפט חוצה שיא כל הזמנים, מדד שילר נושק לרמות של בועת הדוט.קום, והולכים ומתרבים הקולות המתריעים מפני תיקון חריף בשנת 2026 (כלכלה)
החרפת המשבר: לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה על חברת השבבים נקספריה מחשש לדליפת טכנולוגיה לסין, הודיעה השלוחה הסינית כי היא מתנתקת מהנהלת החברה באירופה ותמשיך לפעול עצמאית תחת החוק הסיני | הצעד מעורר חשש לשיבושים חמורים בשרשראות האספקה הגלובליות של שבבים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה (בעולם)
אך פחות מחודש חלף מאז שלחנו את בנינו לישיבה גדולה בראש חודש אלול, מתוך תפילה ותחינה כי יצליחו ויעשו חיל במקום לימודם | כמה דמעות שפכנו וכמה בקשות נשאנו שיגיעו למקום הכי טוב עבורם, בו יוכלו לעלות ולהתעלות באמת, אך האם אנו יודעים באמת מה מצבם הרוחני? | במסמך מטלטל, פורס הרב יוסף הריס ראש ישיבת "נתיבות התורה" מידע קשה לעיכול על הסיכון הרוחני של אחוזים ניכרים בעולם הישיבות, לצד ניתוח שורשי הבעיה והפתרונות לתופעה החמורה (מגזין, עולם הישיבות)
שרת התחבורה רגב הודיעה היום, כי תחנות הרכבת בתל אביב יחלו לחזור לשגרה כבר במהלך תחילת השבוע הבא | "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים, נקדים את החזרת הרכבות לתפקודן" (תחבורה)
על רקע ירידת מפלסי מי התהום, גידול אוכלוסייה עצום ועשור של ניהול כושל לצד השפעות שינויי אקלים - עיר הבירה של אפגניסטן על סף קריסה תשתיות | למעלה משישה מיליון תושבים כבר חווים מחסור חמור במים, כאשר קפאון הסיוע הבינלאומי תחת ממשל הטליבאן מעמיד אותם בפני סכנת רעב, הגירה המונית והתפשטות מחלות (בעולם)
מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)