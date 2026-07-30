שריפת ענק בארה"ב: שריפה גדולה פרצה במשחטת "אגרי" בעיירה פוסטוויל שבמדינת איווה | מדובר באחת המשחטות הכשרות הגדולות בארצות הברית, שבה נשחטים מדי יום כ־18 אלף עופות | המשחטה פעלה בעבר בבעלות חברת רובשקין | נסיבות השריפה נבדקות | תיעוד נרחב (בעולם)
האדמו"ר מסערדאהעלי השוהה בימים אלו ב'קריית יואל' שבמנרו לטובת מגביות עבור ישיבתו הרמה בבורו פארק, הגיע לביקור בבית המרא דאתרא של העיר האדמו"ר מסאטמר, תחילה פלפלו בענייני הלכה ואגדה, ובהמשך הגיע עם האדמו"ר לסיור מקיף בבית השחיטה בעיירה העומדת תחת השגחתו המהודרת של האדמו"ר מסאטמר | האדמו"רים סיירו יחדיו בבית השחיטה המהודרת כשהאדמו"ר מציין את ההידורים הרבים שרואים במקום (חסידים)
תיעוד מעניין מארה"ב: האדמו"ר מסאטמר אשר מתוקף תפקידו אחראי על גוף הכשרות המהודר שתחת השגחתו הקפדנית, מבקר מעת לעת בבית השחיטה המקומי ב'קרית יואל' אשר במונרו | בתיעוד נצפה האדמו"ר בביקור מקיף בבית השחיטה מלווה בהגה"צ ר' יהושע רובין אב"ד באבוב 45 | האדמו"ר אינו חס על כבודו, והתלבש כאחד העובדים במקום ועבר ממחלקה למחלקה לעקוב מקרוב אחר ההידורים (חסידים)