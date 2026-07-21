לא משנה כמה תכננתם את המסלול, כמה השקעתם באריזות וכמה פעמים בדקתם שלא שכחתם כלום - בסוף תגיע מהמושב האחורי השאלה שאי אפשר לברוח ממנה: "מה אוכלים?" בדיוק בשביל הרגע הזה מצאנו פתרון טעים, מהיר ונוח, שמחכה לכם כמעט בכל מקום שאליו תצאו בבין הזמנים - ואפילו מגיע עד הצימר (אוכל)
בצל פריצות דרך טכנולוגיות חסרות תקדים, קבוצת Hephaestus מאוניברסיטת טסינגחואה הגנה על תוארה באליפות העולם בכדורגל רובוטי | לראשונה נערך גם משחק מלא של 11 על 11 בין רובוטים - והחזון לשנת 2050 נראה קרוב מתמיד (טכנולוגיה)
הקרב על הגביע הפך לעימות דיפלומטי: מרוקו וסנגל מנסות להחזיר את הרוח הספורטיבית לאחר אירוע שכלל עזיבת שחקנים את המגרש ומהומות ביציעים | המלך המרוקאי קרא לשמור על הסולידריות האפריקאית, בעוד שני הצדדים החלו ביוזמות פיוס רשמיות (בעולם)
לוח השחמט Phantom שפותח במיניאפוליס קבע שיא עולמי חדש כשהוכר על-ידי World Record Academy כלוח השחמט הרובוטי הראשון בעולם הבנוי כולו מעץ טבעי | המיזם, שגייס כמעט שני מיליון דולר בקמפיין מימון המונים בשנת 2021, מצליח לחבר בין עבודת נגרות קלאסית לבין רובוטיקה ו-AI המספקת חוויה שקטה וחלקה (טכנולוגיה)
מי ששיחק את 'הדוב המרקד' בראיון חשוף באולפן | המפקד שגייס מאות חרדים לשלב ב' עונה לביקורת | האם הערים החרדיות בטוחות מבחינה ביטחונית? | ההפתעה שקיבלו הטכנאים האירנים בכור הסודי | רץ ברשת ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)
פושעי סייבר מנצלים את תרבות הגיימינג המשגשגת במזרח התיכון ומפיצים מתקיני משחקים מזויפים שמובילים לגניבת סיסמאות, ארנקים דיגיטליים והשתלטות מרחוק על מחשבים – הכל תוך התחזות לאולפני משחקים אמיתיים והפצת טריילרים מזויפים (טכנולוגיה)
רגע אייקוני אחד בכנסת שבר את הרשת והביא לזימונו של איש כיכר השבת לכל אולפני התקשורת | מגיש תוכנית החדשות הלא חשובות בראיון על מאחורי הקלעים של הרגע | האם במקום מרדכי היהודי היה צריך לקרוא לנתניהו המן? | וגם, התוכניות המטורפות שקורות בכיכר השבת (דבר ראשון)
מאומניות למיומנויות: עולם לימוד אומניות הבמה, התיאטרון והמשחק הם דרך ישירה לפיתוח מיומנות אישיות כמו ביטחון עצמי, עמידה מול קהל ועוד- במהלך הקורס ב'פסיפס', המשתתפים לומדים להפעיל את כישוריהם האישיים והמקצועיים באור חדש (לימודים)