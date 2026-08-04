הסימונים החריגים על מטוסי הקרב האמריקאים מגלים את הפעילות שלהם | דוקטור לקבלת החלטות מסביר את הסיבה לכך שטראמפ התקפל ולמה אנחנו צפויים למלחמה עם טורקיה | מדריך הישרדות: מה עושים אם בת יענה עצבנית מחליטה להסתער עליכם? | עזה החריבה – מבט מהחלל (דבר ראשון)
הציוצים הדרמטיים, האיומים על איראן והמתקפות הבלתי פוסקות ברשתות החברתיות גורמים לרבים לתהות: האם נשיא ארצות הברית פועל מתוך דחף רגעי, או שמדובר באסטרטגיה מחושבת להפליא? | ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים, עושה סדר בלוח השחמט העולמי ומסביר למה המתיחות במפרץ היא דווקא בשורה טובה לכלכלה האמריקאית והסיכוי שתפרוץ מלחמה (דבר ראשון)
תשכחו ממניות, זהב או קריפטו מתברר שהתשואה הגבוהה ביותר עשויה להסתתר דווקא בקופסאות פלסטיק צבעוניות | מחקרים חדשים חושפים את עולם השקעות הלגו, שבו ערכות נדירות מזנקות באלפי אחוזים ומשאירות את הבורסה הרחק מאחור (חדשות בעולם)
אחרי ארבע שנים של סבלנות אין קץ ומעל 800 שעות עבודה, לו סאלאס מקולורדו השלים את הפאזל המסחרי הגדול בעולם | בתוך מוסך שהפך לזירת מבצע הנדסי, חוברו 60,000 חלקים לכדי תמונה מרהיבה המציגה את שבעת היבשות ופלאי תבל (חדשות בעולם)
מאות מנהלים ואנשי מקצוע מהרשויות המקומיות, בהם מנהלי אגפי שפ"ע, מנכ"לים ומנהלי מחלקות, השתתפו בכנס מקצועי מיוחד שערך מכון התקנים הישראלי השבוע. הכנס, שהתקיים במתחם D-ONE במועצה אזורית דרום השרון, עסק בהיבטים השונים של בטיחות מתקני משחקים, כושר וספורט במרחב הציבורי (בארץ)
אם גם אתם מאלו שיושבים סביב הנרות חצי שעה ורק מסתכלים עליהם בלי לעשות כלום – הגיע הזמן להתעורר ולהתחיל לשחק | לפניכם שלל משחקים לשחק סביב החנוכייה כך שלא תרגישו איך הזמן רץ מהר | וגם: אל תפספסו את החידון של סבא (מגזין כיכר)