תיעוד דרמטי חדש חושף את התוכנית המבהילה של צפון קוריאה להקמת צי גרעיני אימתני. משחתות של אלפי טונות ופיתוח צוללות מונעות באנרגיה גרעינית – כך קים ג'ונג און משנה את חוקי המשחק בלב ים ומאיים על העולם החופשי (בעולם)
שילוב נדיר של עוצמה צבאית רגע משפחתי בלב הים: קים ג'ונג און מציג לעולם את המשחתת הגרעינית החדשה, כשהכוכבת האמיתית היא בתו שגונבת את ההצגה | רגע לפני ביקור היסטורי מסין, צפון קוריאה מאותתת לעולם - הדור הבא כבר כאן, והוא חמוש מתמיד (חדשות בעולם)
ברקע ההיערכות לתקיפה אפשרית באיראן, ארה״ב מחזקת נוכחות ימית באזור | בצה״ל מדגישים: פעילות שגרתית ומתוכננת מראש | במקביל, טהרן מדווחת על הגעת משחתות סיניות ותרגיל צבאי עם סין ורוסיה במצרי הורמוז (חדשות)
המשחתת האמריקאית חסמה את נתיב השיט ואילצה את המכלית הרוסית לשוב לקובה | הצי האמריקני מגביר את הנוכחות לאורך מסלול ההפלגה, במטרה "לנתק את קשר הסיוע הרוסי" למשטר ונצואלה |האם המצב המורכב והרגיש ביטחונית וכלכלית יתפתח למלחמה? (בעולם)
צפון קוריאה עדיין מתמודדת עם ההשפלה הלאומית בקריסת משחתת הטילים למול עיני המנהיג העליון בשבוע שעבר | מספר בכירים כבר נעצרו במדינה, והמנהיג העליון זועם | לבינתיים, הספינה שנוטה על צידה כוסתה בברזנט בצבע כחול, מה שלא מנע מתמונות לוויין ללכוד את ההשפלה (בעולם)
לאחר הפרובוקציות הרוסיות שנרשמו בשבועות האחרונים, החליטה ארה"ב לשלוח משחתת נושאת טילים שתפטרל לחופי המזרח התיכון | זהו הצעד השני שעושים בארה"ב בתגובה לאירועי המטוסים הרוסיים שהפריעו לפעילות מלטי"ם | בנוסף פרסה ארה"ב בסוריה סוללות טילים וציוד ללחומה אלקטרונית (בעולם)