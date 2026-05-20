נגמרו הימים שבהם מדינת ישראל הייתה "ילדת הכאפות" של המזרח התיכון. נגמרו הימים שבהם כל מי שרצה להתגרות בנו, לאיים עלינו או לפגוע בחיילים שלנו, ציפה שנוריד ראש ונחפש איך להתנצל // אריאל אלחרר, דוברו של השר איתמר בן גביר, בטור תגובה על סערת התמונות עם פעילי המשט (דעות)
המראה היום של פעילי המשט הפרובקוטרים מושפלים על ידי השר בן גביר, אולי גרם לשמחה אצל חלקים גדולים בעם, אך בוא נחשוב מעט מעבר לריבוע של תחושות הנקם ונחשוב איך זה מראה אותנו בעולם. ואליך, השר בן גביר, אתה הרי יודע היטב כמה נזק זה עושה, אז בשביל עוד כמה קולות שאתה רוצה לקושש לבחירות הקרובות, אתה מוכן לשרוף את המועדון? | טור דעה (חדשות בארץ)
השר לביטחון לאומי סייר בנמל אשדוד יחד עם לוחמי הכליאה וצפה מקרוב בתפיסת פעילי המשט שניסו להפר את הסדר. כשהוא מניף את דגל ישראל, הבהיר: "מי שפועל נגד מדינת ישראל – ייתקל ביד ברזל" | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)
הפעילה האנטישמית גורשה בפעם השנייה מישראל, לאחר שהגיע אליה בצורה לא חוקית ופרובקטיבית. בשבדיה דווח כי בישראל התעללו בה בעת המעצר ומשרד החוץ פרסם לפני זמן קצר הודעת הבהרה המנסה למזער את הנזקים התקשורתיים (חדשות בעולם)
כחודש אחרי שכוחות חיל הים עצרו את הספינה ״מדלן״ עם הפעילה גרטה תונברג, משט נוסף יצא היום לעזה | הספינה ״חנדלה״ הפליגה בצהרי היום מנמל סירקוזה שבסיציליה כשעל סיפונה 15 פעילים פרו פלסטיניים, במטרה ״לשבור את המצור על עזה״ (בעולם)
כוחות של חיל הים השתלטו הלילה על ספינת הפעילים הפרו פלסטינית "מדלן" שעשתה את דרכה לעזה, וכל הפעילים נעצרו | שר הביטחון הנחה את צה"ל להקרין לפעילים את "סרטון הזוועות" מטבח חמאס | משרד החוץ: "כל נוסעי 'יאכטת הסלפי' בריאים ושלמים. סופקו להם כריכים ומים. המופע הסתיים" | ההשתלטות הלילית שלב אחר שלב (חדשות)
בישראל נערכים להגעת ספינת המחאה "מדלין" שעליה שנים עשר פעילים פרו-פלסטינים, שעל פי לוחות הזמנים העדכניים, היא צפויה להגיע סמוך לחופי עזה במהלך שעות הלילה | כוחות של שייטת 13 נערכים להשתלט על הספינה ולמנוע את הגעתה לרצועה | כך זה יתבצע - כל הפרטים (צבא)
ישי כהן עם עדכון דרמטי על האיום החרדי בסוגיית הגיוס והסנקציות | איך תרכשו ידידים והשפעה ודרך אפקטיבית למנוע דאגה | ההקלטה המצמררת של החטופה | החייל שנשלף מתוך הלחימה בעזה במטרה להציל חיים של ילדה בת 5 | מי אשם בכך ש-55% לא רוצים את החרדים בממשלה | איך איכות הסביבה הופכת לשנאת ישראל ולחילול שבת | הפינות הקבועות: 'רץ ברשת', 'פנינת הדף', 'דבר קטן' ו'שולחן שבת' (דבר ראשון)
היום בתכנית 'דבר ראשון': הותר לפרסום כואב, כמה חרדים התגייסו במחזור האחרון ולהיכן, מי פיצץ את משט החופש של פעילת האקלים, אושיית הרשת חושף את המוסלמי שרוצה לרצוח נשים וילדים, כך נראה רובוט אנושי שמשתגע, הדרך הפשוטה לנטרל את מי שלא עוצר במעבר חציה | וגם: אשליה אופטית שתפוצץ לכם את הראש - והתחקיר הצהלי שצריך להדליק את כל האזעקות בעיר החרדית (דבר ראשון)