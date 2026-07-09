דרמה במסדרונות הכנסת: עוזרו של ראש עיריית טובא זנגרייה עצר את ח"כ צבי סוכות ובשיחת וידיאו העלה את ראש העיר שאיים עליו "שלא יעז להגיע" לעירו. משמר הכנסת הרחיק את העוזר מהמשכן, וסוכות הצהיר: "לא נרתע מהפרוטקשן" (פוליטי מדיני)
בראיון בלעדי ליוסי עבדו, השרה מכריזה מלחמה על כל החזיתות: מברק ועד בנט, מארגוני הפשיעה ועד הפקידות הבכירה | השרה חושפת איומי שב"כ עליה ומספרת: "אני משתטחת על קברי צדיקים - תיהנו מזה כל הגזענים" | צפו (VOD)
בהמשך לפעילות מוקדמת לפני כחודשיים, במהלכה נעצרו אב ובניו מפזורת אלעאזזמה בדרום בחשד לניהול בנק מחתרתי ששימש לכאורה גורמים עברייניים בפזורה, שעוסקים בסחר וייבוא סמים וחשודים בהשמטת הכנסות בשווי של מאות מיליוני ש"ח, היום נעצרו חשודים נוספים | תיעוד וסיקור (חדשות משטרה)
סטטיסטיקת הרציחות במגזר הערבי מטפסת במהירות וההשלכות משמעותיות - גם עבורנו • האם זו גזירת גורל בשל המסורת והתרבות המוסלמית או שאפשר לפתור את הבעיה? • איך יתכן שדווקא בשטח שלא בשליטת ישראל המציאות טובה יותר? וגם ההשוואה המקוממת למגזר החרדי • ד"ר תאבת אבו ראס בריאיון (הכלכלית)
השר לביטחון לאומי, הכריז בזירת הפיגוע הנורא ביום שישי, כי בכוונתו לצאת למבצע חומת מגן 2, גורם מסביבת נתניהו הבהיר - "לא מקבלים החלטה על מבצע חומת מגן בזירת פיגוע", היום, קודם ישיבת הממשלה, הבהיר בן גביר כי הוא נחוש לבצע את המבצע" | צפו (חדשות)
כתבי השמאל סערו, געשו ורעשו על תעוזתו של שר בממשלה זמנית לנקוט בצעד שיחזק את השפעתו על המשרד. הספקולציות על הסיבה לצעד זה נפוצו, ואף אחד לא אמר את האמת הפשוטה – זה צעד לא רק לגיטימי, אלא פשוט מתבקש ודמוקרטי (דעה)
נשיא המדינה ראובן ריבלין מביע חשש כי בבחירות הקרובות הציבור לא יילך להצביע. "יש לי חשש שהציבור לא ילך לבחירות כי הוא לא מאמין וזה דבר שעלול לגרום לשיבוש המערכת הדמוקרטית", התריע ריבלין והעיר כי "המנהיגים הפוליטיים צריכים להבין שחזרה לגושים המרכזיים חשובה למשילות" (חדשות)