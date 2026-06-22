משימת ארטמיס 2 החזירה בני אדם למסלול סביב הירח לראשונה מאז עידן אפולו, אך לצד ההישג המדעי והלאומי עלתה שאלה מפתיעה: כמה באמת מקבלים אסטרונאוטים שיוצאים למסע מסוכן, היסטורי וחד פעמי כמעט? התשובה, מתברר, רחוקה מאוד מהדמיון הציבורי על בונוסים שמימיים (בעולם)
מנכ"ל בנק דיסקונט הודיע הבוקר על צעדי התייעלות אגרסיביים הכוללים עצירה מיידית של פרישות מוקדמות וביטול תגמולים לעובדים ולהנהלה. המנכ"ל תולה את ההחלטה במערכות בינה מלאכותית המייתרות תפקידים רבים, מה שמעורר תסיסה וביקורת קטלנית מצד הוועדים, בעיקר סביב עיתוי ההחלטה (כלכלה, בארץ)
תחקיר מטלטל בגל"צ חושף את לוח השכר של רבני עיריית בני ברק, בזמן שהעיר קורסת תחת עומס דמוגרפי, הקופה הציבורית מממנת עשרות רבני שכונות שחלקם כלל אינם פועלים בשטח, אדמו"רים שלא מכהנים בכלל כרבני שכונות וחברי מועצת שזוכים למשכורת חודשית | וגם: הפער העדתי שזועק לשמיים – רק 3 רבנים ספרדים מתוך רשימה של 27 מקבלי שכר | תגובת עיריית בני ברק: "אלו מינויים היסטוריים" | התחקיר המלא (חרדים)
עיכוב בחלוקת שכר לצוותי הוראה של 'החינוך העצמאי' מעורר שוב את השאלה - האם מדובר בניהול כושל או תקלות בחבלי קליטה של המערכת החדשה | בשנים האחרונות אירעו מספר עיכובים בשכר, שגררו זעם רב של העובדים - שגם כך לא מקבלים שכר עתק בלשון המעטה | בארגון הגיבו במכתב לצוות החינוכי: "מתנצלים על אי הנוחות והעיכובים השונים" (חדשות חרדים)
תופעת המתמחות שעובדות בתכנות בחינם, ושוברות את שוק המשכורות, הגיעה לשולחנו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הרב פסק כי "אי אפשר לאסור על מתמחות לעבוד בחינם. אך רצוי להתאגד יחד עם פיקוח רבני, ולתקן תקנות קבועות לטובת המתכנתות" | הפסק המלא (חרדים)
ארבעה ימים לאחר הראשון לחודש, ואלפי עובדי ההוראה ברשת 'החינוך העצמאי', עדיין לא קיבלו את משכורת חודש יולי | "אנשים חיים על המשכורת הזו, יש להם תשלומים שיורדים על סמך השכר הזה, שלא נדבר על משכנתאות והלוואות", אומר אחד העובדים | ברשת 'החינוך העצמאי' מפנים אצבע מאשימה לחשבת השכר: "יש לה השגות על כמה תלושים בודדים ובעקבות כך היא מחזיקה כבני ערובה את שאר העובדים" (חדשות)