ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)
בשיעורו השבוע על פרשת פקודי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, האם צריך להתייחס למה שאומרים ומדברים עלי? מדוע על משה רבינו היו שדיברו עליו שהתעשר מהזהב שתרמו למשכן, ואילו על אהרון הכהן לא דיברו עליו שהתעשר מהזהב שתרמו לעגל? • צפו (יהדות)
בשיעורו על פרשת השבוע, יעסוק הרב אברהם יוסף שוורץ - מדוע מי שיש לו ידיים טובות, אך הוא איננו חכם לב, אינו יכול לעסוק בבניית המשכן וכליו?
מהי סיבת הנהגתו של ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל, לכתוב מכתב המלצה ולאחר הכתיבה לשקול האם לתת אותו? • צפו בשיעור (יהדות)
במקום שבו היה המשכן מצויים שרידיה של העיר שילה הקדומה • במגדל הרואה ייהנו המטיילים מחיזיון אור קולי מרתק , במקום סדנאות יצירה , סיורים מודרכים בתחנות ופינת ליטוף • בחול המועד פסח יתקיימו ירידי אומנים • אביטל סלע מנהל האתר: "המבקרים ייהנו משילוב בין השורשים, הערכים וההיסטוריה היהודית לחוויה ואטרקציה עכשווית" (בארץ)
תחת צילו של משבר הקואליציוני בצל הקיצוץ החריף בתקציבי הישיבות, יחל היום מושב החורף של הכנסת, הצפוי דווקא להיות רגוע יחסית. על הפרק: חוק ברית הזוגיות, החוק הנורבגי, חוק הגיור, וחוק הביציות. ויש חדש גם בתפריט: זכיין חדש למזנון (הג´וק) הכנסת