לאחר שקמפיין "דירה להשקעה בדובאי ב־0 שקלים מהכיס" החל לעורר עניין רב בקרב בעלי דירות בישראל עם משכנתא חלקית והפך לאחד הנושאים המדוברים בקרב משקיעים, יזמים ומשפחות המתכננות את עתידן הכלכלי, הוזמן יהושע רובינשטיין, מנכ"ל חברת Clarity, לראיון מיוחד שבו הסביר כיצד, לטענתו, נוצרה הזדמנות נדירה שעשויה לשנות את הדרך שבה משפחות רבות בונות הון לקראת חתונות הילדים (כלכלה)
החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית היא בשורה חיובית ומשמעותית עבור נוטלי המשכנתאות בישראל. אחרי תקופה ארוכה של עליות ריבית חדות שהכבידו על משקי הבית והובילו רבים לצבור התחייבויות וחובות גבוהים יותר, תחילת מגמת הורדת הריבית מאותתת על שינוי כיוון מסוים בשוק (כלכלה)
לראשונה מזה חודשים בנק ישראל חותך את הריבית ומטלטל את שוק הנדל"ן וההשקעות. | האם הכלכלה האמריקאית על סף קריסה, ולמה זו ההזדמנות שלכם לחסוך הון? יוסל'ה מינצברג עושה סדר לאלי גוטהלף | וגם: סידרנו למאזיני התוכנית הטבה חסרת תקדים וחינמית לחלוטין: בדיקת כדאיות מחזור המשכנתא שלכם עם יועץ המשכנתאות פיני עזרא, כדי שתפסיקו לזרוק כסף לפח. כל התשובות והפרטים למימוש ההטבה – בפנים. (כיכר FM)
כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר | למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרווחים? (דבר ראשון)
'טריא' וקבוצת 'נאוי' משיקות את " "Now-on- חברת מימון חדשנית המציעה משכנתאות גמישות ליזמי בנייה, רוכשי דירות להשקעה ומשפרי דיור שנתקלים בקשיים בבנקים | במקום להמתין חודשים לאישור בנקאי, החברה החדשה מבטיחה תהליך מזורז עם תנאים מותאמים אישית - מתכנון הפרויקט ועד למסירת המפתחות
פרויקט "אדרת בגני איילון", במרחק 20 דקות מבני ברק, יוצא במהלך נדיר: משכנתא לבית חדש ב־0% ריבית למוכרי הדירה הישנה • הזדמנות לחסוך מאות אלפי שקלים ולעבור לבית רחב ידיים בן שתי קומות, בלב שכונת בוטיק תורנית בגני איילון, לצד מוסדות תורה, קהילה פורחת ותכנון אדריכלי מהשורה הראשונה.
הבחור החרדי שהקים מיזם טלפוני ומקבל כל חודש מאות תגובות על התחבורה הציבורית | התשדיר שגרם לחסיד ויז'ניץ לפתוח בית מוזיקה | הצונאמי שלא היה ומה עושים ברעידת אדמה | מאות פוסטים וסרטונים מובילים אל קבוצה אחת מפוקפקת, בדקנו ומצאנו מה המטרה | וגם: תיעוד מהילולת האר"י הקדוש | צפו (דבר ראשון)
מאות יועצי משכנתאות מכל רחבי הארץ לקחו חלק בכנס הדו-יומי הראשון של התאחדות יועצי המשכנתאות למגזר החרדי, שהתקיים בשבוע שעבר במלון די סיטי. הכנס, שהיווה נקודת ציון משמעותית בהתפתחות התחום בחברה החרדית, נערך במעמד אישי ציבור, בכירים במגזר העסקי והציבורי, ונציגי הבנקים הגדולים, והציג לראשונה את החזון של ההתאחדות להובלת שינוי מקצועי עמוק ומבוסס ערכים (כלכלה)
תוכנית 'הטאלנט' זוכה לכמות צפיות חסרת תקדים אך קטע מתוך הפרק הראשון - שובר את הרשת | "למה החרדים לא מתגייסים", והאמת מאחורי החטיבה החרדית 'חשמונאים' | הטריק המתוחכם שעשו למשט העזתי | איך יתכן שגברים מרוויחים 50% יותר מנשים? | למי נתניהו ענה שהוא "לא כלבלב"? | 2 ילדים שיחקו בנשק וזה נגמר באסון | וגם, כיצד תרכשו ידידים והשפעה? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
לאחר התייצבות בריבית בנק ישראל בסבב הקודם, ייתכן שבסבבים הקרובים תהיה גם ירידה בריבית, מה שיהווה בשורה משמעותית לבעלי הלוואות, בדגש על משלמי משכנתאות | זו התחזית שאמר היום נגיד בנק ישראל בכנסת (חדשות, כלכלה)