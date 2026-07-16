חמישים משפחות המשתייכות לקהילתו של הרב רובינשטיין הודיעו כי הן אורזות את המזוודות ועוזבות את ישראל. הרקע: חוסר יכולת לעמוד בעול המשכנתאות הכבד והמחירים שמרקיעים שחקים, בצעד המבטא את הייאוש הכלכלי הגובר בציבור החרדי (חדשות חרדים)
לראשונה מזה חודשים בנק ישראל חותך את הריבית ומטלטל את שוק הנדל"ן וההשקעות. | האם הכלכלה האמריקאית על סף קריסה, ולמה זו ההזדמנות שלכם לחסוך הון? יוסל'ה מינצברג עושה סדר לאלי גוטהלף | וגם: סידרנו למאזיני התוכנית הטבה חסרת תקדים וחינמית לחלוטין: בדיקת כדאיות מחזור המשכנתא שלכם עם יועץ המשכנתאות פיני עזרא, כדי שתפסיקו לזרוק כסף לפח. כל התשובות והפרטים למימוש ההטבה – בפנים. (כיכר FM)
הוא יועץ משכנתאות מצליח, אבל לפני הכל הוא אדם שחי אמונה והשגחה פרטית 24/7. מקיבוץ של 'השומר הצעיר', דרך מועדונים אפלים בתל אביב, פקחים שנותנים קנסות, ועד ההתמודדות האישית עם 11 שנות ציפייה לילדים – ריאיון חשוף על חיים בלי הנדסת תודעה, מה קרה כשהוא פגש כתב של ערוץ 12, ולמה כולנו צריכים לחבק את השומר בבנק הצצה לנפשו של אדם שרואה בכל פגישה אקראית שליחות אלוקית אחת גדולה, פיני עזרא האיש והחיוך בריאיון מלא אמונה לאלי גוטהלף (כיכר FM)
כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר | למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרווחים? (דבר ראשון)
הבולדוג מייעץ: אל תיקחו יועץ עסקי שלא קשור לתחום שלכם גם אם מבטיח לכם הרים וגבעות | כך נופלים לרשימה השחורה של הבנקים | הצעד הדרמטי של סמוטריץ' שיקל על רכישת קרקעות | איך היועמ"שית אשמה בנוכלות החדשה שמתפרסמת היום (דבר ראשון)
בריאיון לאלי גוטהלף ב'כיכר FM' מסביר ד״ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית למה התחזיות על ״שליש חרדים״ מתעדכנות ל-20%-22% בלבד עד 2065, איך סביבת ריבית גבוהה הפילה את מספר הזוגות שמגיעים לדירה, ולמה אי הוודאות סביב חוק הגיוס פוגעת דווקא בתעסוקת הגברים. בהמשך: העיתונאי נהוראי הארי אברג׳ל על ״המלכוד של דרעי״ והקרע מול הרב יצחק יוסף, וגם ח״כ אבי מעוז מציג את חוק ״מי הוא יהודי״ ומסביר למה הוא מתנגד לתקציב המדינה בכל מקרה (כיכר FM)
כמה הוצאות לפועל הוציאו בחברת קווים לציבור הנוסעים והאם הם טרחו להזהיר| פר' אדלר על החצבת ועל הכישלון של מערכת הבריאות | היועצת המשפטית שפועלת באגרסיביות ללא הצלחה | למה דרעי כועס על בדיקת מינוי מקורבים | שיא היסטורי בפיגורי משכנתאות, נתונים וסיפורים - האם הבועה מתפוצצת? |המילים שרק ירושלמים משתמשים בהם והשער לעיר העתיקה שלא הכרתם (דבר ראשון)
הערב בתכנית 'דבר ראשון': ראש הישיבה על הרגעים המרגשים ביער בו נטבחו הילדים היהודים | תיעוד היסטורי ממלחמת העולם השנייה | מה אתם לא יודעים על האינטרסים של יועץ המשכנתאות שלכם? | התאגיד הסיני שמעלה את מחירי מוצרי החלב בארץ | איך זה שלכל הכתבים יש פרסום ראשון? | וגם: הצד האפל של זריקות ההרזיה הפופולריות (דבר ראשון)
היום נכנסה לתוקף רפורמה העוסקת במיחזור משכנתה, במטרה להקל על הצרכנים בכל שנוגע למיחזורים בין הבנקים, לעודד תחרות בין הבנקים ולהוזיל את המחירים בשוק הלוהט | יוזם המהלך ח"כ יעקב אשר: "המעבר בין הבנקים ומיחזור משכנתאות באופן מקוון יוזיל עלויות ויקל על משקי הבית" (חדשות, בארץ, כלכלה)
היום בתוכנית: כל הנתונים מאחורי ההצלחות והאתגרים של החינוך החרדי | דו"ח היציבות הפיננסית מזהיר ומתריע על סיכון גבוה ברכישת דירות | אמירה נחרצת של מנכ"ל עמותת נצח יהודה והאנקדוטה שקראה לו עם הספר 'נמות ולא נתגייס' | כמה התגייסו ולהיכן | וגם: מחקר הזוי על כך שכלבים מוצאים יותר משמעות בחיים שלהם (דבר ראשון)
עם התרחבות האוכלוסיה החרדית בטבריה, ואכלוס השכונות החדשות בעיר, בנק הפועלים ערוך ומוכן לתת שירות ראוי ונגיש לציבור שומרי התו"מ | דברים אלה אמר כפיר ענבר, מנהל סניף בנק הפועלים בטבריה, במפגש שקיים עם סגן ראש העיר והממונה על תיק החינוך והרווחה, הרב יוסף חמד
בנק מרכנתיל עורך בימים אלה סדרת כינוסים ייעודיים ליועצי משכנתאות שמטרתם להעניק כלים פיננסיים להתמודדות עם תנאי שוק משתנים. הכנסים, שהחלו בסניפי אזור ירושלים, נערכים ברחבי הארץ לעשרות יועצי משכנתאות מובילים ויימשכו לאורך החודש הנוכחי (כלכלה)
למה יש אינפלציה ומה הצעדים שחייבים לעשות כאן? מה האחריות של המדינה ואיך היחסים בין בנק ישראל לממשלת ישראל? וגם, מתי העלאת הריבית - תיעצר? • משה מנס בריאיון מקיף עם ד"ר אייל ארגוב, בכרי בבנק ישראל (הכלכלית)
יו"ר ועדת הכספים משה גפני הציע להגן על נוטלי משכנתאות לדירה ראשונה כדי להתמודד עם יוקר המחיה • בפאנל מיוחד ב'תוכנית הכלכלית' עלתה הביקורת על הצעד מול הצורך לפעול • אז מה כן אפשר לעשות ועל מה נרשמה הסכמה בין השמאל והימין הכלכלי? • צפו (הכלכלית)
אחרי הבחירות כבר כאן - מה חייב להשתנות ובהקדם? בדקנו את ההבטחות של הנבחרים מול המציאות ומי לדעתכם מתאים לכהן כשר האוצר? • להיכן הולכים המיסים שלנו וכמה מרוויחים בסקטור הציבורי? • למה צריך לעשות כושר ולשמור על תזונה נכונה ואיך עושים את זה נכון? • וגם, כך תבדקו את תלוש תלוש המשכורת שלכם בדקה • צפו בתוכנית המלאה (הכלכלית)