שלושה ילדים חרדיים מאזור לייקווד אכלו מאכלי טריפה לאחר שבייביסיטר הזמינה בטעות המבורגרים ממסעדה לא כשרה דרך אפליקציית משלוחים |הבלבול נוצר בשל דמיון בשמות בין רשת לא-כשרה למסעדה כשרה חדשה שנפתחה באזור. בעקבות המקרה, שונה שם המסעדה באפליקציה למניעת מכשולים נוספים (חרדים בעולם)
ענקית הקמעונאות הודיעה על רכישת החברה השוויצרית (לשעבר Swiss-Mile), המפתחת רובוטים אוטונומיים בעלי יכולת תנועה היברידית | המטרה: להתגבר על מכשולים עירוניים כמו מדרגות ולייעל את "המייל האחרון" של מערך המשלוחים תוך שיפור בטיחות הנהגים (טכנולוגיה)
רשת "רמי לוי בשכונה", שבבעלות איש העסקים רמי לוי, מתכננת להשיק כבר בשבוע הבא אתר משלוחים מהירים עצמאי, שיפעל במקביל לאתר הרגיל של הרשת | בשלב ראשון יופעל פיילוט בתל אביב, ובהמשך יורחב השירות לשאר הסניפים בארץ (צרכנות)
חברת המשלוחים וולט יוצאת בפעם הראשונה בקמפיין שפונה למגזר ומזמינה את הציבור החרדי על כל גווניו להצטרף אליה כשליחים • המודל הייחודי של וולט מציע פתרון אידיאלי לחרדי שרוצה להביא הכנסה נוספת הביתה, ולשלב אותה עם לימוד תורה וחיי המשפחה (חרדים)
אם חשבתם שבעתיד נראה שיפור במצב דואר ישראל ושל חברת הבת בנק הדואר - אתם טועים • סמנכ"ל בכיר במשרד התקשורת לשעבר עם מידע מאחורי הקלעים על ההפרטה הקרובה והרפורמות שפגעו בעיקר בציבור החרדי והאוכלוסיות החלשות • אבל יש צעד אחד שאפשר לעשות שיציל את הספינה הטובעת (הכלכלית)
רשת הקצביות "וול דאן" הידועה באיכות וטריות הבשר, פותחת עבורכם אפשרות להזמין את כל המוצרים הטריים והאיכותיים שלה בכשרות המהודרת ביותר של בד"ץ העדה החרדית בטלפון אחד. המוצרים יגיעו לבתיכם ארוזים בתנאים הטובים ביותר בזמן קצר (אוכל)
חברת המשלוחים Wolt נכנסה זה מכבר לפעילות מלאה בעיר התורה, וכעת, אחרי אלפי משלוחים היא חושפת את המנות האהובות על תושבי העיר • "היקפי השימוש באפליקציה, ההזמנות החוזרות והתרחבות כמות המשתמשים ממחישים את שביעות הרצון של הלקוחות" אומרים ב- Wolt (אוכל)