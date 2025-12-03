פגישה היסטורית בחדר הסגלגל: גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות נועדו אתמול (חמישי) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגנו ג'יי. די. ואנס • דרמת ענק: האחים לבית סאטמר שוחחו ולחצו ידיים לראשונה אחרי עשרות שנים • תיעוד וסיקור ענק מהפתק שהטמין טראמפ במגירה, התפילה לשלום המלכות, והבקשה המפתיעה לג'ארד קושנר (חרדים)
בא הרוג ברגליו: איש הטרור חליל אל אחיה שעומד בראש חמאס חו"ל, הוא האיש שמייצג את חמאס בשיחות שיחלו הערב בקהיר | לפי דיווח בערוץ חדשות ערבי, על חליל אל-חיה הוטל תפקיד כפול: עסקה עם ישראל ויצירת אחדות פנים-פלסטינית | בקהיר כבר מתכוננים להגעתו של האיש שישראל ניסתה לחסל, עם אבטחה מקסימלית (חדשות)
שר החוץ גדעון סער נאם היום בפני המשלחת הגדולה אי פעם של מחוקקים מארה״ב שהגיעה לארץ ואמר בין היתר: "סאנצ׳ס והשרים הקומוניסטים של ממשלת ספרד מעודדים אלימות. הנרמול של אלימות פוליטית מאיים על כל מה שאנו עומדים למענו. זה חייב להסתיים עכשיו!" (חדשות בעולם)
בארבעת החודשים הקרובים תגענה לישראל קרוב ל-400 משלחות ברחבי העולם, שיסייעו לישראל במאבקה נגד הנרטיב השקרי והבזוי שנעשה לה בעולם בעקבות המלחמה בעזה | המשלחות יכללו, אנשי ממשל, נבחרי ציבור שונים, משפיענים, אנשי דת, תרבות וספורט, אנשי אקדמיה וכמובן עיתונאים | כל הפרטים (בעולם)
שרי הכלכלה של הודו וישראל פתחו היום את ביקור המשלחת העסקית במדינה | בהמשך דנו בהאצת המגעים להסכם סחר בין ישראל להודו, והשקעות בישראל | השר ברקת: "צעד משמעותי בהרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי בין המדינות" (חדשות, בעולם)
משפחות חטופים מנסות להפעיל לחצים על נתניהו שיקדם עסקה מול חמאס | גורם מדיני הודיע הערב שיציאת המשלחת הישראלית לקטר תדחה ותצא רק בשבוע הבא, ולא מחר כפי שדווח בתחילה | ישראל גם טרם העבירה את מסמך ההצעה באופן רשמי | הסיבות לעיכוב? תלוי את מי שואלים | הפרטים (אקטואליה)
סירנות, צעקות, אורות והמון כוחות צבא וביטחון. סביב הבניינים שקרסו המולה גדולה • הפעם, זה רק תרגיל המדמה פגיעת טילים בחיפה • איך הכוחות מוודאים הימצאות של לכודים? מה התפקידים של פיקוד העורף וכמה כוחות מילואים יש? • סיקור מיוחד (צבא וביטחון)
בדרכו חזור לארץ מתפנה מפקד מחוז ירושלים לשיחה עם כיכר השבת • הציוץ שהתגלה כילד קטן לכוד בקומה העליונה • העבודה הסיזיפית והריח הנוראי • למה הוא משווה בין קהרמאנמרש לירושלים ומה הצעד הקריטי שחייבים לעשות בארץ (חדשות)
כ-11 אלף בנינים קרסו בסוריה ובטורקיה כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית • רבים עדיין קבורים תחת ההריסות ומשלחת ישראלית מסייעת • הניצול היהודי מהעיר אנטקה שחזר בבכיות: "יצאתי מהבית רק עם הנעליים והמבנה קרס" • מספר ההרוגים עולה (בעולם)
מספר ההרוגים בסוריה וטורקיה מרעידת האדמה הקטלנית ביותר השבוע מוסיף לזנק בחדות • משלחת של 'איחוד הצלה' מישראל עם כ-10 טון ציוד ושלושים אנשי רפואה עושה את דרכה למוקד הרעש • מומחים: הרעש הוא מהקשים ביותר זה עשרות שנים (בעולם)