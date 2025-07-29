בעולם החינוך המודרני, אנו מוצפים יום-יום בדיבורים על הכלה, קרבה, פרגון בלתי פוסק והרמת הדימוי העצמי של הילד | אך האם בשם הרצון להיות קרובים ומחוברים, לא שכחנו קצת את השמאל הדוחה? האם לא זנחנו את מידת היראה, את הסמכות ההורית הבריאה ואת הגבולות המגוננים? |פרק נוסף בסדרת מדברים על חינוך, והפעם עם הרב יששכר רקובר, מנהל ת"ת באלעד |צפו/האזינו (חינוך ילדים)
החופש הגדול הוא תקופה קסומה וגם מתישה: הילדים קמים מאוחר, סדר היום רופף, ופתאום כל בקשה קטנה - לאסוף משחקים, לכבות מסכים, להתארגן - הופכת למשא ומתן מתמשך. אחרי שבועיים כאלה ההורים מרגישים שהם או שוטרים צבאיים או מוותרים על הכול רק בשביל קצת שקט. החדשות הטובות? יש משחק אחד שמצליח לגרום לילדים להקשיב בפעם הראשונה - בלי צעקות, בלי איומים ובלי להרגיש שאתם "מחנכים" כל היום (ילדים, מאמע)
את רק רצית לקנות קוטג' ולחזור הביתה – אבל הילד שלך החליט שזה הזמן לקריסת מערכות באמצע המעבר של הדגנים. הוא צורח, משתטח, ואת מרגישה איך הדופק שלך מתחרה עם תקתוק השעון. לפני שתוותרי שוב רק כדי להשתיק את הדרמה – הכירי את הפטנט שיכול להציל גם אותך וגם אותו ברגעי הסופר הגדולים (הורות, ילדים)
את השקט היה ניתן לחתוך בסכין, כולם היו בהלם
עליי, זו הפעם הראשונה שהם רואים אותי מאבד שליטה. אחותי ניסתה להרגיע ובאה לגונן עליו,
אבל אני הייתי חייב לתת את העבודה. מבחינתי זה היה צו השעה, וראיתי את אחותי מפרידה
ביני לבין הבן שלי (משפחה)
החופש מתקרב לקיצו, ודווקא עכשיו חשוב לא להרפות ולשמור שגם בימים אלה הילדים יישארו בגבולות המסגרת, להפעיל משמעת כראוי בנורמות הנכונות, למענם | אריה אשדת, רכז התוכנית להנחיית הורים במרכז י.נ.ר מסביר איך עושים את זה נכון (חנוך לנוער)