במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק הרביעי: מהי המשנה ולמה צריך את הגמרא? • צפו (חרדים)
הדמיות מהתורה והתלמוד, מפלים ונחשים חיים, מלאים בצבע ובחיות בין הדפנות הללו | הצטרפו לסיור מרתק בסוכה המפוארת בתוככי שכונת מאה שערים בירושלים שיש הטוענים כי היא המפוארת בעולם | וגם: ריאיון עם בעל הסוכה על המיזם הענק והמושקע שלו (מגזין חג)