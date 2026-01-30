במשך עשרות שנים, הרב משה יודלוב, מלמד גמרא במסגרות שונות ואף ייסד מכון חינוכי שמסייע בהדרכה למי שמתקשים בכך | עכשיו, בסדרה חדשה ב'כיכר השבת', מגיש הרב יודלוב הדרכה מיוחדת שתסייע לכם לעזור לילד שלכם בלימוד הגמרא | בפרק הרביעי: מהי המשנה ולמה צריך את הגמרא? • צפו (חרדים)
מעמד מרגש של תחילת לימוד המשניות: ילדי כיתה ב' מתלמוד תורה 'קהילות יעקב' שבשכונת נוה יעקב, עלו למעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש לקראת כניסתם לעולמה של תורה שבעל פה • ראש הישיבה בחן את התלמידים והפליג בברכות (חרדים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאטמר בקרב ילדי המתמידים ההוגים על תורת ה', מדי ערב בישיבת המתמידים 'רץ למשנה', הרבי הביע קורת רוחו המרובה תוך שהוא מתעניין על סדרי הלימודים שלא במסגרת שעות הלימוד בת"ת | במוצאי שב"ק נערך ברוב פאר והדר הסיום הגדול על המשניות שלמדו פרחי התלמידים, הרבי פיאר את המעמד ואף נשא משא הקודש לפני ציבור הנאספים (חסידים)
ביום היארצייט ט"ו בכסלו, העם היהודי ציין את יום פטירתו של מסדר המשנה רבינו יהודה הנשיא | השנה, לצד העלייה המסורתית לקבר בציפורי - עלו מאות יהודים גם לקברו בבית שערים | ישראל שפירא בעקבות המסורות על מקום קבורתו (היסטוריה)
קואליציה חורקת: ההטרלות של בן גביר לנתניהו והעימותים הקשים בין ראשי המפלגות | בכיר המשטרה יועמד לדין על הכאת חרדי באגרופן | התקנות החדשות לצמצום הפגיעה מאופניים חשמליים | פגישת האדמו"ר שלא יוצא לחו"ל עם האב"ד ממונסי | ילדי הת"ת שרו משניות לגר"מ שטרנבוך (מעייריב)
קריעת
שערי שמים אחרי ניסיון ההתנקשות | מדוע המלכות חשובה כ"כ ליציבות
העם | מה קשור דגים? | המלכה 'ליליבת' בתפילת יהודי אנגליה בגיל 11 | האם השלום
אצל המלכים דווקא מסוכן ליהודים | התפילה לשלום
הצורר הגרמני | מי היה הראשון שהציל מלך מהתנקשות ולמה הוא עשה את זה | ומעשה
בפטריוט הולנדי וארון הקודש (יהדות ואקטואלייה)
ספרי המשניות של האדמו"ר ממעליץ המתגורר ברובע ח' באשדוד נפלו בטעות אל פח האשפה, ובהמשך פונה לפח הטמון בחצר בית האדמו"ר | משפחת האדמו"ר פנו אל הנציג בעירייה שמיהר עם עובדי העירייה למקום למצוא את האוצר (חסידים)