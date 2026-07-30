תוכנית "דבר השבוע" מגישה סיכום חדשות הזוי ומשעשע | – העברת סיגריות לתושבי עזה מתחת לאפם של החיילים – וממתי מזמינים ספרדייה לעיריית בני ברק? | משה מנס ויוסי חיים מימון פותחים פה על כל מה שחשוב שנדע (דבר השבוע)
רגע מעניין נרשם הלילה במטוס ה'אייר פורס 1' בזמן שנשיא ארה"ב ענה לשאלות עיתונאים | ניכר היה כי הנשיא עומד בחוסר נוחות, ואישר לעיתונאים כי "אני מחפש משהו להיאחז בו, וזה לא הולך להיות קרוליין", דוברתו האישית של טראמפ, אמר הנשיא (מעניין)
גרטה טונברג, ילדת האקלים השבדית, הפכה לסלבית בזכות הפעילות האקלימית הקיצונית שלה. לאחר שהתבגרה בעוד כמה שנים, עברה הצעירה הסבת מקצוע והפכה לשונאת ישראל מקצועית | אולי בגלל "פרצוף הכאפה" של הצעירה טונברג, ואולי פשוט כי היא פתטית, הפעילה השבדית זכתה בימים האחרונים להיות בראש רשימת ה"חם ברשת" של X | בכתבה הבאה תיחשפו לתגובות נבחרות מהרשת התומכות בישראל בפרשיית יאכטת הסלפי, וגם לממים משעשעים במיוחד | בואו לצחוק קצת (מגזין כיכר)
הכלכלן ממשרד ראש הממשלה מציב עובדות חד משמעיות, ישראל בפני פירוק | האם תם עידן החזירות של חברת התעופה? | עדכון מהצוללים בחדרה ותיעוד חדש | האושיה שטוענת שהשואה משעממת אותה והאם החרדים נוגעים בזיכרון | רץ ברשת קורע מצחוק עם הצצה לעולמו של הכלב | מפת העולם מצביעה מי באמת שולט כאן (רץ ברשת)
הערב בתכנית 'דבר ראשון': זו הסיבה שכתבים זומנו לחקירה ואלו מי שעוד יחקרו | האם צריך לפרגן לינון אזולאי? | הצעד האסור של המשטרה | וגם: דברי תורה ורץ ברשת עם תיעוד משעשע: איך מלמדים תינוק לדבר, הדייג בייש המזל, החתול הגנב והצבעי המקורי (דבר ראשון)
הערב בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת': הפרשן הפוליטי ישי כהן לוקח אותנו אל הרגע עליו מתחרטים הנציגים החרדים. וגם: למה הם מאיימים? | אחיו של אליקים ליבמן על מחדל הנובה ועל שאלתו לאלוף | איך ניקיון הגראג' הופך ברגע למסוכן - והבריכה המאולתרת | למה באמת עולה בן גביר להר הבית והאמירה המקוממת של ראש העיר על סוגיית עסקים בשבת (דבר ראשון)
היום בתוכנית: כל הנתונים מאחורי ההצלחות והאתגרים של החינוך החרדי | דו"ח היציבות הפיננסית מזהיר ומתריע על סיכון גבוה ברכישת דירות | אמירה נחרצת של מנכ"ל עמותת נצח יהודה והאנקדוטה שקראה לו עם הספר 'נמות ולא נתגייס' | כמה התגייסו ולהיכן | וגם: מחקר הזוי על כך שכלבים מוצאים יותר משמעות בחיים שלהם (דבר ראשון)
ההלוויות בלבנון כבר חצו את המאות רבות, ונהפכו למראה קבוע בכל יום, אך בתיעוד משעשע המגיע מלבנון נראה כי המצב הנפשי רעוע ומשפיע על קבלת החלטות | בתיעוד נראה מחבל חיזבאללה שירה בעצמו תוך כדי שיגור יריות לכל עבר | צפו (העולם הערבי)
נהג ממדינת מישיגן הופיע לדיון בעניינו התעבורתי לאחר שרישיונו נשלל על ידי המשטרה | אלא שבתחילת השיחה ביקש הנהג באדיבות מהשופט להמתין עבורו. "אני בדרך לרופא, תן לי רק להחנות את הרכב" | השופט הגיב: "יכול להיות שפספסתי פה משהו? למה שהוא יעשה דבר כזה?" | בתגובה החליט השופט לשלוח את הנהג הסורר לבית המעצר, הנהג הגיב בהלם להחלטת השופט | צפו בתיעוד המשעשע (בעולם)
מסודר עם ריחן ועבר טסט בזמן או מבולגן עם כוסות קפה ישנות שזרוקות על הרצפה ופנס אחורי שבור? • כך ניתן לזהות את האופי שלכם לפי המבט על רכב שלכם • ארבעת הטיפוסים שמחזיקים רכב בסקירה קצרה • בואו לבדוק מה הרכב שלכם אומר עליכם (אימון אישי)
"מה מדליק אותך?", שאל משה מנס את האורחים שלנו, והתשובות היו מגוונות ומשעשעות בחלקן • הסרטון המשעשע הזה הוכן לפני שנה והיה אמור לעלות בבוקר יום הילולת ל"ג בעומר, אך בעקבות האסון הנורא הוא נגנז • האם לדעתכם המצולמים היו עונים אותו הדבר גם השנה? • צפו וטקבקו לנו (מעניין)