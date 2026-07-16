דרמה משפחתית בירושלים: בת גילתה כי אחותה משכה סכומי עתק מחשבון אמם המנוחה תחת הכותרת "מתנה". הבנקים סירבו לשתף פעולה, אך בית המשפט הורה להם לחשוף את כל העברות הכספים – וחשף מסכת של משיכות חשאיות (חוק ומשפט)
האם להיות החבר הכי טוב של הילד שלכם זו טעות? ולמה אסור לנו להסביר להם הכל באותו רגע? בפרק חדש ומרתק של הפודקאסט "מדברים על חינוך", נחשפים הסודות לסמכות הורית אמיתית, כזו שלא דורשת צעקות, אלא נבנית מתוך ביטחון, שקט פנימי והרבה אהבה | פרק רביעי בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)
ראיתי את בנותיי מתלחששות בפינת המטבח, מביטות
בבינה במבטים ביקורתיים. גם בני הגדול נראה מתוח, כאילו הוא נושא על גבו את הפגיעה
בכבודי, הוא הביט בשלום אהרן במבט משתאה. הבנתי שנוצר כאן פצע קטן שמאיים להתרחב, ושבסופו
של דבר יוביל לריחוק, והכי נורא, הוא עלול להביא למתח ולפגיעה בשלום הבית של שלום אהרן.
הבנתי שאם לא אפעל עכשיו, המצב עלול להחמיר עד ללא תקנה (מגזין כיכר)
האם המידות הרעות של הילדים שלנו הן בעצם העתק מדויק של ההתנהגות שאנחנו מנסים להסתיר? | איך להפסיק להאשים את ה'חיידר' והחברים, ולהתחיל לקחת שליטה על החינוך בבית דרך דוגמה אישית אמיתית | פודקאסט חובה להורים שרוצים ללמוד כיצד להתמודד עם הנפילות היומיומיות שלהם בלי להרגיש רגשות אשמה - אלא להפוך אותן לשיעור החינוכי הטוב ביותר עבור הילד | פרק שני בסדרת "מדברים על חינוך" עם הרב אסף רצון והרב משה רבי • צפו/האזינו (חינוך ילדים)
חמותי היא אישה שחיה למען
ה"ביחד" המשפחתי. היא טיפוס קלאסי שמודד את ההצלחה שלה לפי כמות החיוכים
סביב השולחן. הנתק בנינו שיגע אותה. היא קלטה שאני כבר לא נשאר לשתות קפה, שאני
מוצא תירוצים למה לא להגיע, ושהמרחק ביני לבין מנשה הפך לחומת בטון (מגזין כיכר)
"פסח נגמר, הנכדים נסעו, ורק אני נשארתי בבית עם הר סדינים שצריך לקפל. שבוע שלם עמדתי מול המכונה ושאלתי את עצמי: האם זה פשע לבקש מהילדים להביא מצעים מהבית? מצד אחד - אני רוצה לפנק אותם עד הסוף, במיוחד כשהם נסחבים עם חצי בית באוטובוסים. מצד שני - מי ידאג לגב של אמא? הפנייה המרגשת שהגיעה למערכת מעלה שאלה שכל אמא (וכלה) חייבת לקרוא (משפחה, מאמע)
במשך שנים היא הייתה הכתובת לכל תלמידה במצוקה והעמוד התומך של הבית | אבל כשדווקא היא נזקקה לחסד, חני לוין גילתה שהמחסום הכי קשה הוא לא המחלה הנדירה – אלא המוכנות "לשחרר" ולתת לאחרים להיכנס פנימה | סיפור על ענווה, עוצמה יהודית ועל השיעור שלמדה בין כותלי הבית (מגזין)
תוכנית המנהלים הייחודית שמפגישה בין בכירי האקוסיסטם הישראלי לבין חוכמת היהדות, ומעניקה להם כלים פרקטיים כמו ניהול קונפליקטים ומשא ומתן המבוססים על מקורות תורניים | איך אפשר שלא "להתפוצץ" מההערות של השוויגער | מדוע תלמיד חכם לא יכול לפסוק בהלכות נגעים | איזו ישיבה מתאימה לנער המצטיין?|למה המשפט "נשתדל, יהיה בסדר" מוציא את היועץ הכלכלי מדעתו |פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, וב"ה גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
אחרי שבועיים של מרתון ניקיונות, הכנות וקניות לקראת חג הפסח, ואחרי שבוע של חג מרומם, יצאו היום בחורי הישיבות ל"שבוע של בין הזמנים", לאגור כוחות לקראת זמן קיץ הבא עלינו לטובה, בחסות הפסקת האש (השברירית) | בכל בין הזמנים חוזרת אותה סוגיה של התמודדות הורים ובחורים ביחס להקפדה על מסגרת זמנים בבית | הפעם, בחרנו להביא את הזווית של בחור ישיבה ואת ההסתכלות שלו על העניין | מכתב להורים (בין הזמנים)
מחקרים נוירולוגיים ופסיכולוגיים בוחנים מחדש את "אפקט הילד היחיד" ומגלים: בעוד שילדים הגדלים עם אחים מתורגלים בניהול משאבים ומשא ומתן מגיל אפס, הילדים היחידים מפתחים נתיבים אחרים לגמרי במוח | מסע אל תוך הדינמיקה המשפחתית שמעצבת את האופי שלנו (פסיכולוגיה)
רגע אחד במסדרונות המחלקה האונקולוגית בבית החולים, גרם לזעזוע משפחתי וקריסת חומות השתיקה וההסתרה | מצד אחד סבא, המבקש לשמור על יציבות המשפחה, ושומר בסוד את דבר מחלתו, ומצד שני הנכד - שגם הוא מתמודד עם המחלה, ומבקש לשמור על הסבא - שעל מחלתו אינו יודע כלל מאותה הסיבה | דמעות וכאב של שחרור בבית החולים | סיפור מצמרר (מגזין כיכר)
חשבתי ששוב הצלתי את המצב, חשבתי שהשקט יישמר. אבל אז, בפעם הראשונה בחיים, איציק לא חייך. הוא השפיל את מבטו אל הצלחת, ובלע את מה
שנשאר לו בפה בזריזות, והשתיקה שהשתררה סביב השולחן הייתה פתאום כבדה ומעיקה (משפחה)
לצערי מאז נישואי, הריחוק הגיע מהצד שלהם.
מאז שנישאנו וגרנו בבני ברק - מרחק של כמה רחובות בלבד - אשר אחי האהוב לא הזמין אותי
באופן רשמי אליו הביתה. הקשר נשאר לכאורה תקין בשיחות הטלפון, אבל התדירות החלה לרדת
בהתמדה. היה לי קשה מאוד. הקשר עם אשר, איילה והילדים היה פעם הציר המרכזי שלי בבני
ברק (משפחה, מגזין)
לכן החלטנו על "מבצע סודי". החלטנו
לעשות סעודה בבית, רק אנחנו והילדים. כששאלו אותנו במשפחה שלי: "מה קורה איתכם
בפורים השנה?" החלטנו לתת להם להבין שאנחנו "לא סגורים", אולי נצא שוב,
אולי נתארח. השארנו את זה מעורפל (משפחה)
התורה העניקה לבכור מעמד של כבוד וזכויות יתר, אך בבתים רבים הגבולות מיטשטשים והילד הופך לסמכות שמערערת את היררכיית הבית | הרב משה רבי מזהיר מפני המצב שבו הורים חוששים מהבן הדומיננטי או מנסים לרצות אותו על חשבון השקט המשפחתי, ומסביר למה התפקיד שלכם כהורים הוא להזכיר לכולם מי באמת מנהל את העסק – כדי למנוע בלאגן שעלול להתפרץ בשנים הבאות
הרב משה כהן, מנהל ישיבה תיכונית חרדית, על משבר הזהות והשייכות של 'הנוער המתמודד'| מדוע המלאכים לא קיבלו רשות לומר שירה על הים? | הרב משה רבי בשיחה על דיסקרטיות במשפחה | כלכלת המשפחה - למה העלאה במשכורת, היא לא ערובה לשינוי במאזן הכלכלי | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
בפינה הפופולרית "איזי במשפחה", מעלה הרב משה רבי סוגיה רגישה המעסיקה בתים רבים: המתח שבין החמות לכלה ולחתן | מה עושים כשהלבוש לא נראה לכם? ואיך הכסף שנתתם לזוג עלול להפוך למלכודת של שליטה? | "את זורעת הרס וחורבן בבית של הבן שלך"