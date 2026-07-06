שופט קבע כי סרטון הווידאו הוויראלי שבו תועדו אח ואחות העובדים כצוות סיעודי כשהם משמיעים איומים אנטישמיים נגד מטופלים ישראלים, לא יתקבל כראייה במשפטם מכיוון שצולם ללא הסכמתם. החלטה זו מהווה מכה אנושה לתיק התביעה, ועורכי הדין מעריכים כי הדבר עשוי להוביל לביטול המשפט כולו (בעולם)
תיעוד מזעזע שנחשף בניו יורק מתעד את רגעיו האחרונים של מורה גמלאי בן 76, שהותקף באכזריות בתחנת סאבווי במנהטן. בסרטון נראה התוקף דוחף את הקשיש במורד מדרגות הבטון ללא כל התגרות מוקדמת, פציעה שהובילה למותו המיידי. החשוד ברצח, רקדן ברודוויי לשעבר, נעצר לאחר מצוד משטרתי והוא שוהה כעת במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות (משפט, בעולם)
עובד לשעבר ברשת מזון מהיר בטקסס נעצר לאחר שניהל מערכת הונאה מתוחכמת שבמסגרתה גנב כ-80 אלף דולר | החשוד ניצל את היכרותו עם מערכות המחשוב בסניף שבו הועסק בעבר, וביצע מאות פעולות של הזמנות פיקטיביות של מנות מקרוני עם גבינה, אותן "זיכה" ישירות לכרטיס האשראי האישי שלו | כך זה עבד (משפט, בעולם)
אחרי שנתיים של בדיקות ביטחוניות ומאבקים משפטיים, ממשלת קנדה הודיעה כי טיקטוק תוכל להמשיך לפעול במדינה, בכפוף לקיום מנגנוני פיקוח חדשים, שמיישרים קו עם נהלי האיחוד האירופי | הדרישות החדשות כוללות הגנות מחמירות על פרטיות משתמשים וצעדים מחמירים להגנה על קטינים (טכנולוגיה)
אנחנו בעידן שבו האינטרנט הפך לארכיון אינסופי המתעד כל מעידה, חוב או טעות נעורים, פרשת מריו קוסטחה נגד גוגל חוללה רעידת אדמה משפטית ששינתה את האיזון שבין הזכות לפרטיות לבין חופש המידע | מה שהחל כמאבק אישי של אזרח ספרדי נגד מודעת חוב ישנה בעיתון, התפתח לכדי "הזכות להישכח" - דוקטרינה המאלצת את ענקיות הטכנולוגיה לשמש כשופטות של הזיכרון האנושי (מגזין כיכר)
נפתח משפטו של המוסלמי שרצח באכזריות נוראה לפני כשלוש שנים את שכנו היהודי הקשיש, כשזרק אותו מהקומה ה-17 בבניין מגורים בליון שבצרפת | הוא הודה במעשה אך מכחיש מניע אנטישמי וטוען שהיה במצב פרנואידי (יהודים בעולם)
רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים. אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור. ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 – אלו של דה גול, גולדה או בגין – הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה)
ניצל קשישים ולקוחות תמימים: תושב מזרח ירושלים, בעל פנצ'רייה בבירה באזור גן הפעמון, חשוד בעוקץ שיטתי בהיקף של מאות אלפי שקלים מלקוחות שהגיעו למקום | בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, היום הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משפט, פלילי)
הח"כ הימני מבקש לקבוע לראשונה בחקיקה כי ההגדרה של יהודי תהיה על פי ההלכה בלבד, הן במרשם האוכלוסין והן בתחומי המשפט האחרים | המהלך ממשיך מאבק היסטורי שנמשך עשרות שנים, כנגד ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה (כנסת, פוליטי)
רבים מאיתנו נתקלים בבעיות משפטיות מדי יום, אך רק למעטים יש את הידע והיכולות לפתור את הבעיות הללו בכוחות עצמם |חלק מהיתרונות של המהפכה הטכנולוגית, אשר הביאה לנו גם את מהפכת הבינה המלאכותית, היא באפשרות לקבל סיוע משפטי ללא עלות או בעלות נמוכה משמעותית