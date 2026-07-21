בעקבות קריסת משטר אסד ומבצע חץ הבשן, אזור החרמון הסורי ודרום סוריה בוער בגל עסקאות נדל"ן מחתרתי. בעוד ערוצי פרו-איראנים מפיצים שקרים על רכישות ענק של זרים, התחקירים חושפים את האמת הדרמטית: תושבים מקומיים חוזרים הביתה ומשתלטים על הקרקעות (העולם הערבי)
בכנס המשקיעים הראשון מאז 2022 הציגה החברה חזון שאפתני לעשור הקרוב - מעבר מעולם של המלצות לעולם של יצירה מבוססת בינה מלאכותית, מודלים חדשים למונטיזציה של מעריצים והעמקת השליטה בחוויית המשתמש (טכנולוגיה)
ענקית הספורט נייקי ממשיכה להתמודד עם זעזועים בצמרת: טוני ביגנל, שמונה רק ביוני האחרון לסמנכ"ל החדשנות הראשי, עוזב את החברה כדי "לפנות ליוזמות יצירתיות ועמותתיות" | מדובר בעזיבה השלישית של מי שהחזיק בתפקיד זה בתוך פחות משלוש שנים - בשעה שהחברה מתמודדת עם ירידה במכירות, שחיקה ברווחיות ולחץ גובר מצד המשקיעים (בעולם)
סטארט-אפ הרובוטיקה Skild AI, שנתמך על ידי אמזון, השיק מערכת בינה מלאכותית פורצת דרך שמאפשרת לרובוטים לעבוד כמעט בכל סביבה ומשימה, עם יכולות למידה ושיפור עצמי | המערכת כבר מגייסת ענקיות תעשייה כלקוחות, והחברה גייסה מאות מיליוני דולרים לקראת מהפכת רובוטים בעלי אינטליגנציה כללית (טכנולוגיה)
שר האוצר סמוטריץ', השוהה בימים אלו בוושינגטון שבארה"ב, נאם בפני בכירי משקיעי הבונדס ואמר: "ההשקעה שלכם היא המסר הטוב ביותר כנגד תומכי ה-BDS; אני מביע חרטה כנה על האמירה על חווארה שיצרה רושם לחלוטין מוטעה" | וגם: הפדיחה עם נשיא המדינה ואחיו (חדשות בעולם)
עסקת הענק בעבור רכישה של כ-380 מ"ר בקומה ה-12 במגדל היוקרה האקסקלוסיבי שברחוב יפו (תחנת דלק הטורים לשעבר). מומחי נדל"ן מעריכים: רחוב יפו עומד לעבור מהפך של מגורי יוקרה ולגרור ביקושים גבוהים (נדל"ן, שיווקי)
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן הורנשטיין מינה את עו"ד רמי קוגן לכונס הנכסים שיהיה אחראי מעתה ואילך על נכסיו של איש בעסקים יעקב דומב • דומב חשוד כי הפיל מאות משפות בעשרות מיליוני שקלים • הדיין הגאון רבי יהודה סילמן הסביר כי נפילות המשקיעים נועדו כדי למנוע חילול ה' (חרדים)
החלטת לכבוש את העולם ולהפוך ליזמית? יש לך רעיון שאת חייבת לממש ומנתונים שבדקת עולה כי הוא יכול להפוך לרווחי במיוחד? מה שנותר לך הוא למצוא משקיע שיהפוך לך את הרעיון מחלום למציאות. מה באמת רוצים המשקיעים? שתשקיעו