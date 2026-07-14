תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה וחברת ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון, בטענה כי שיווקו מוצרים של המותג הפרטי במשקל נמוך מזה שהוצהר על גבי האריזה. לטענת התובעת, בדיקות עצמאיות ובדיקות של מכון התקנים העלו פערים בין המשקל המוצהר למשקל בפועל (משפט)
עם מנוע 80 סמ"ק, משקל נוצה של 40 ק"ג ועיצוב קומפקטי וייחודי, יצרנית הקארטינג ההודית KNK Karts חושפת אופנוע שטח קטן, פשוט וזול במיוחד. הוא אמנם לא חוקי לכביש ולא מיועד לנסיעות ארוכות, אבל מסתמן כצעצוע האולטימטיבי למסלולים פרטיים וסופי שבוע מלאי אדרנלין.
ג'ימי הוריד עשרות קילו בתחרות ענק, חוקרים שעקבו אחרי התהליך גילו משהו מטורף על הגוף האנושי | למה חילוף החומרים שלכם צונח דווקא כשאתם מתאמצים הכי הרבה? | האם כוח רצון הוא באמת המרכיב החסר, או שפשוט שיקרו לנו? | "ונשמרתם" בגרסת הצלחת: איך מנצחים את הביולוגיה בלי להפסיד את העונג שבת? (מגזין כיכר)
חוקרים בדרום קוריאה פיתחו שריר מלאכותי גמיש, קל וחזק במיוחד שמסוגל להרים משקל השווה ל-4,000 פעמים ממשקלו האישי – הרבה מעבר ליכולות הביולוגיות של שרירי אדם | הפיתוח, שמתבסס על טכנולוגיה מתקדמת של פולימרים מגנטיים עם גמישות משתנה, עשוי להוביל לפריצת דרך ברובוטים דמויי אדם, התקנים לבישים וממשקי אדם-מכונה (טכנולוגיה)
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם חובה ללבוש חולצה מיוחדת לשבת? קנה משקל דיגיטלי למטבח - האם צריך להטביל אותו? • צפו (יהדות)