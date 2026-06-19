סערה בעולם הטכנולוגיה והפרטיות: חשיפה חדשה מגלה מערכת זיהוי פנים סודית שהוטמעה באפליקציית המשקפיים החכמים | הקוד המהפכני מסוגל לזהות את האדם שעומד מולכם ברחוב ולשלוף את פרטיו בשניות עוד לפני שהחלפתם מילה | כל הפרטים על המעקב המפחיד (חדשות בעולם)
חולים רבים הנאבקים בכאב כרוני תלויים לחלוטין בתרופות מרשם חזקות בניסיון להשיג הקלה, לעיתים קרובות תוך תשלום מחיר בריאותי עקיף. כעת, מחקר קליני מקיף חושף טכנולוגיה חזותית מפתיעה שמצליחה לחסום את איתותי הכאב במוח ביעילות כפולה – ללא צורך בבליעת כדור אחד (בריאות)
סטארט־אפ מקופנהגן טוען כי פיתח שיטה פורצת דרך המסוגלת להפיק מרשם למשקפיים מדויק תוך פחות מדקה - באמצעות צילום פשוט מהטלפון הנייד | הפיתוח עשוי להנגיש בדיקות ראייה מקצועיות למיליונים שאין להם גישה לאופטומטריסט (טכנולוגיה)
מנגנון תיקון ה-DNA בעין של הכריש הזקן בעולם מאפשר לו לשמור על ראייה תקינה במשך מאות שנים - ומעניק למדענים רמזים אפשריים לטיפול במחלות עיניים הקשורות בגיל | מחקר חדש של אוניברסיטת קליפורניה באירוויין חושף כיצד בעלי חיים ארקטיים אלה מגנים על הרשתית מפני ניוון והזדקנות (בעולם)
ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא הודיעה על השקת משקפי אינטליגנציה מלאכותית ראשונים ותוספת של עוזר צ'אט חכם באפליקציית Quark, במטרה לאתגר את Meta וענקיות הטכנולוגיה בשוק הטכנולוגיה הלבישה | המשקפיים זמינים לרכישה מוקדמת במחיר של כ-2,500 ש"ח, וכוללים שיחות שלא מצריכות מגע יד, מוזיקה, תרגום והטמעה מלאה של מודל הבינה המלאכותית החדיש של החברה | גם בתחום הצ'אטבוטים, עליבאבא מציגה פיצ'רים מתקדמים (טכנולוגיה)
שיתוף הפעולה בין Meta לענקית המשקפיים Oakley מניב לראשונה משקפיים חכמים המתמקדים בספורטאים - עם מצלמת 12 מגה-פיקסל, עמידות למים ולזיעה, רמקולים מובנים ופיצ’רים מבוססי בינה מלאכותית | הדגם הראשון, Oakley Meta HSTN, יגיע למהדורה מוגבלת ולצדו דגמי קיץ נוספים (טכנולוגיה)
טיפות עיניים חדשניות על בסיס אצקלידין (aceclidine), המוצעות כתחליף יומי לא פולשני למשקפי קריאה, עתידות לשנות את חייהם של מיליוני אמריקאים הסובלים מזוקן ראייה. ההשקה מתוכננת לאוקטובר 2025 – והמחיר: 79 דולר לחודש.
פרשת השבוע "ואתחנן" אנו
קוראים על מצוות 'התפילין' | האם יש מקום להקפדת החסידים לא להביט במראה גם לצורך
התפילין? | חידושו של הצרור המור- והאם כבר במצרים העתיקה היו משקפיים? וגם המשקפת
של בעל האור-החיים (יהדות, פרשת-השבוע)
אופטיקה הלפרין במבצע חזרה ללימודים שיעזור לכם לראות טוב, להראות מצוין וליהנות משלושה זוגות משקפיים במחיר מעולה | כחלק מההכנות לשנת הלימודים, אל תשכחו לקחת את הילדים לבדיקת ראיה שתאפשר להם להתחיל את השנה ברגל ימין ובעין טובה (צרכנות)
המיזם החדש של הענקית הסינית בייטדאנס, שעומד תחת שם הקוד "Swan", מביא את החברה לתחרות ישירה מול Meta ו-Apple עם משקפיים חכמים ומשולבי מציאות מעורבת, המציעים עיצוב קליל ונוחות גבוהה - בניגוד למוצרים היקרים והכבדים של המתחרים (טכנולוגיה)
גוגל וסמסונג מציגות את Project Moohan – קסדת מציאות מעורבת פורצת דרך שמביאה את עולמות ה-VR וה-AR לשלב הבא, עם מסכים חדים במיוחד, חומרה עוצמתית, פלטפורמת Android XR חדשה ותמיכה באפליקציות חכמות – כל זאת בדרך למהפכה דיגיטלית שתשלב בין המרחב הפיזי לדיגיטלי ותשנה את הדרך בה אנו עובדים, לומדים ומתקשרים עם העולם סביבנו (טכנולוגיה)