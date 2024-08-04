כמו
שאשכנזי שאוכל דג מרוקאי חריף בליל שבת
לא מתעורר בבוקר עם דרכון מקזבלנקה,
וספרדי
שטועם קוגל ירושלמי חם לא מתחיל פתאום
לדבר ביידיש שוטפת – כך גם חיבה לטעם,
לניגון
או למאכל ממוצא אחר אינה הופכת אדם
ל"משתכנז"
או
ל"מסתפרד" (מגזין כיכר)
חבר המועצת מתייחס לפיגוע בחולון - ביזו את השבת ופגעו בה | למי רמז הראשל"צ באמירה הפוליטית בשיעור ביזדים? | ישיבת הרבנים הדרמטית בפוניבז' | האוצר עיכב את משכורות המורים בחינוך העצמאי - זו הסיבה | היארצייט של פוסק הדור (מעייריב)
"לו רק קיבלו עליהם מרותם של אחרים - החרשנו, לו העניקו תעדוף למשנתם והשקפתם של גדולים אחרים - החרשנו, ובהכנעה רבה. אך כאשר הם לא הסתפקו בזה, אלא שללו במקביל על הסף את הלגיטימציה של כל גדול, וכל ראש ישיבה, והגיעו הדברים לידי רדיפה ושלילה של כל מי שלא יישר קו עם הסרגל שהם בחרו לעצמם. כאן כבר לא יכולנו להחריש" הרב ראובן זכאים תוקף את הנהגת ה'מרביצי' שהחליטה להיעדר מכינוס ראשי הישיבות הספרדיות • מאמר (חרדים, בעות)
בכינוס החירום שערכו ראשי ישיבות ספרדיות, השמיע ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי שלום כהן ביקורת חריפה נגד פלג ה"מרביצי" ומנהיגי הליטאיים שלא הזמינו לטענתו ראשי ישיבות ספרדיים לכינוס המועצת: "אנחנו לא אחים שלו? אנחנו בני השפחות אנחנו? אני לא יכול יותר, זה דבר שכואב בלבי" (חרדים, חדשות)
שלושים לפטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף • במאמר כואב זועק הרב ישראלי - המגדיר את עצמו כמשתכנז - על העוול שנעשה לו: "מרן, סליחה על שזלזלתי בך. רבותי בישיבות ובכוללים אסרו עלי להכיר אותך. חינכו אותי שכדי להפוך לשיבישע'ר צריך לשנוא אותך" (חרדים)
"לאן אלך, לאשפתות? לסמינר ספרדי? מי יסתכל עלי? מי יספור אותי בכלל? בחור מ"חברון" לא ירצה לשמוע על "השידך" הזה! במקרה הטוב, יהיה זה פרענקעלך חתום זקן מ"פורת יוסף" העתיקה או מהישיבה של הרב מזוז מבני ברק..." ● ובאישון ליל, הוריה של לאה שומעים זעקה מחדרה של הבת – ומגיחים לעברה לאלתר – "מה קרה"? "חלומות שווא ידברו..."
"בחור שמתעטף בטלית נחשב לפרענק. והמשתכנזים, כל מה שהם מבקשים זה להידמות לאשכנזים. אל תכעסי עליהם, הם זקוקים לרחמים, הם פשוט מסכנים. אז אבקש ממך מצוה יקרה, אל נא תבואי להתלונן עליהם לפני כסא הכבוד, רחמי עליהם!" * הגולש אפריון במכתב נרגש לטלית, לרגל בין הזמנים
בעקבות פרשת ראש הישיבה וחדר הייחוד, הגולש אוריאל מנחם קויפמאן במאמר נוקב: "את העול הגדול והכבד נושא מרן על כתפיו את ההפקרות האשכנזית - ליטאית נעיף מעל צווארינו! אנחנו גאים שאנו מזרעם של קדושי עליון שוכני עפר: הרי"ף והרמב"ם, השו"ע והרשב"א! אין לאותם ישיבות את הזכות שמרן שליט"א ינהל להם את הישיבה"